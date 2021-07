Sarà Leonardo Tosti il presidente che guiderà Confcommercio per i prossimi 5 anni

Viterbo: L’Assemblea della Confcommercio Lazio Nord composta dai Presidenti delle categorie (Alberghi, Pubblici Esercizi, Agenzie di viaggio, Guide Turistiche, Moda, Calzature, Articoli sportivi, Ottici, Gioiellieri, Distributori carburanti, Rivenditori prodotti petroliferi, Alimentari, Panificatori, Tabaccai, Agenzie immobiliari, Professioni, Terziario Donna) e delle Sezioni Comunali, ha eletto per i prossimi cinque anni Leonardo Tosti quale Presidente.

La Confcommercio Lazio Nord rappresenta 2.500 imprese del commercio, del turismo, dei servizi e numerosi professionisti. Il Presidente Tosti ha delineato il programma del nuovo mandato che si baserà sui seguenti punti: sviluppo della base associativa, offerta di servizi innovativi per i soci, progetti per lo sviluppo turistico, aumentare la capacità di ascolto e tutela delle esigenze delle imprese e dei professionisti.

“Con orgoglio mi appresto a ricoprire questa prestigiosa carica per i prossimi 5 anni. Le nostre imprese hanno bisogno di punti di riferimento credibili e la nostra Associazione rappresenta un sostegno valido e costante, proprio quello di cui, specie in questo particolare momento, gli imprenditori hanno bisogno.

I due territori che rappresento, Rieti e Viterbo, hanno molto in comune; problematiche per molti versi simili ed è per questo che, con l’aiuto dei Presidenti di categoria e del Consiglio tutto, ci impegniamo a proseguire per questi altri anni con l’unico obiettivo comune di crescere ancora per rappresentare sempre meglio tutte le attività produttive del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni.

Posso affermare che le imprese delle due provincie continuano a riversare in noi, sempre più numerose, quella fiducia per la rappresentanza che da oltre 70 anni contraddistingue Confcommercio, un’Associazione forte, al passo con i tempi, composta da Imprenditori coraggiosi che ogni giorno tengono vive le nostre città e i nostri borghi”.