Giovanni Lamioni nominato vicepresidente di Artigiancredito

L’imprenditore e manager toscano, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Toscana, siederà nel board del più importante consorzio fidi italiano.

Grosseto: L’assemblea di Artigiancredito svoltasi a Firenze l’8 luglio 2021 ha nominato Fabio Petri presidente e Giovanni Lamioni vicepresidente dell’Istituto.

Giovanni Lamioni, imprenditore di Grosseto nel settore del restauro, riveste attualmente la carica di vice presidente vicario di Confartigianato Imprese, con deleghe alle attività produttive, l’economia, il credito, il turismo e il lavoro. E’ presidente di Confartigianato Imprese Grosseto e di Artex, il consorzio per la promozione dell’artigianato artistico toscano. Lamioni è un manager di grande esperienza e questa importante nomina va ad accrescere il suo rilevante curriculum di esperienze professionali e manageriali .

“Sono molto felice di questa nomina prestigiosa– ha dichiarato Lamioni- ringrazio il presidente Petri che mi ha indicato. Artigiancredito è una realtà importante e solida che lavora a sostegno delle imprese, garantendo importanti volumi di finanziamenti e che ha lanciato importanti prodotti innovativi, tra cui cito il prefinanziamento del superbonus 110% Artigiancredito è un partner strategico per le imprese - conclude il vicepresidente Giovanni Lamioni- perchè favorisce il loro accesso al credito e quindi il loro sviluppo”.

Artigiancredito è il piu’ importante consorzio fidi italiano, nato dalla fusione per incorporazione di Unifidi Emilia Romagna in Artigiancredito Toscano. Nel solo 2020 ha prestato alle imprese garanzie per 560 milioni di euro, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. Attualmente sono oltre 116.000 le aziende associate al consorzio fidi, e 1,1 miliardi di euro le garanzie in essere. Ha 142 dipendenti e si colloca al vertice dei consorzi fidi vigilati nel nostro paese, con un capitale primario di classe 1 di 103,8 milioni di euro.