Laura Simoncini è la nuova Segretaria Regionale di Confartigianato Imprese Toscana

Per la prima volta una donna assume l’incarico della Segreteria Regionale della Federazione.

Firenze: Ufficializzata ieri dal Presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti la nomina di Laura Simoncini a Segretaria Regionale al posto del dimissionario Marco Pieragnoli.

Laura Simoncini, nata ad Empoli ma residente da tanti anni a Prato, proviene da una famiglia di imprenditori artigiani della metalmeccanica. Laureata in Economia e Commercio, dal 1994 ha maturato una importante esperienza all’interno di Confartigianato Imprese Toscana dove ha rivestito nel tempo incarichi in molteplici settori come il credito, la promozione-export, l’artigianato artistico, il movimento Confartigianato Donne Imprese e tanti altri fino ad assumere l’incarico di Coordinatore della Segreteria regionale contemporaneamente alla Direzione Generale dell’Agenzia Formativa Cedit.

“Non posso che ringraziare le Associazioni Territoriali aderenti a Confartigianato per la fiducia che mi hanno dimostrato affidandomi la Segreteria della Federazione - dichiara la neo segretaria - , un incarico che porterò avanti forte della mia lunga esperienza lavorativa in collaborazione con tutto il Sistema Confartigianato.

Ci aspettano anni molto complessi - aggiunge - che da una parte metteranno a dura prova la capacità di resilienza delle imprese, dall’altra accelereranno evoluzioni che, in condizioni normali, avrebbero richiesto molti anni. Si prospettano sfide importanti sia sul versante economico che sociale e, da parte mia, farò il possibile per aiutare le imprese e le persone che si rivolgono al nostro sistema associativo affidandoci la loro rappresentanza, ad affrontarle al meglio”, conclude Laura Simoncini.