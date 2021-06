Spostato al 2 luglio l'accorpamento dei posteggi al mercato del venerdÃ¬

Spostato al 2 luglio l'accorpamento dei posteggi al mercato del venerdì

Su richiesta della associazioni di categoria l'Amministrazione Comunale ha spostato al 2 luglio l'accorpamento dei posteggi al mercato del venerdì

Follonica: Su richiesta dei rappresentanti delle associazioni di categoria, e in particolare di Agostino Ottaviani, presidente provinciale di Fiva Confcommercio e di Simone Zippilli, presidente provinciale di Anva Confesercenti, è stato rimandato di una settimana l'accorpamento dei posteggi al mercato del venerdì di Follonica.

L'accorpamento dei posteggi è stato pensato per rendere più fruibile per la clientela ma anche più proficuo per gli operatori il mercato settimanale del venerdì.

La novità avrebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 25 giugno ma per questioni di organizzazione è stato scelto di spostare la decisione al 2 luglio. L'accorpamento avrà quindi effettività a partire dal mercato di venerdì 9 luglio.

«La richiesta – spiega l'assessore al commercio Alessandro Ricciuti – è stata fatta durante l'ultimo incontro che abbiamo avuto con le associazioni di categoria. Accorpando i posteggi sarà possibile migliorare la rosa di scelta da parte degli operatori, rendendo quindi più semplice il loro lavoro e rendendo il mercato più funzionale per la clientela».