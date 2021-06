Vendita itinerante, pubblicato il bando per la gestione del servizio estivo su aree demaniali marittime

Orbetello: Il Comune di Orbetello rende nota la pubblicazione sulla home page istituzionale dell’avviso per l’accesso alle aree demaniali marittime per la vendita itinerante per la stagione turistica 2021.

La modulistica potrà essere altresì ritirata presso l’ufficio URP del Comune.

Le domande per la vendita dei prodotti alimentari dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Orbetello entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 giugno 2021, mentre per i prodotti non alimentari non è prevista alcuna data di scadenza per la presentazione.



Per ulteriori informazioni visitare il sito www.comune.orbetello.gr.it