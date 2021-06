Borsa mercato lavoro 2021: per trovare un'occupazione nel settore del turismo

Grosseto: A livello territoriale il Centro servizio di Grosseto, comunica che tante aziende turistiche della provincia di Grosseto cercano personale nelle varie aree professionali (cuoco e aiuto cuochi camerieri , baristi receptionist , bagnini e aiuto bagnini, camerieri ai piani, commis di sala e cucina) per la stagione estiva 2021.

Per candidarsi alle offerte visibili nel sito www.turismolavoro.it basta inviare un curriculum a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e sarà inviato alle aziende e sarete contattati per un colloquio e una futura occupazione

Altro canale per vedere delle offerte di lavoro (diverse dalla precedenti) è il sito www.borsamercatolavoro.it

Per partecipare:

– scegli le offerte di lavoro di tuo interesse

– registrati e inserisci i tuoi dati e il tuo CV

- potrai se, sarai selezionato dal Centro Servizio di Grosseto, fare direttamente colloqui con le aziende

Info e candidature https://www.borsamercatolavoro.it/ (sezione: selezioni aziende grosseto 2021 )

Per informazioni contattare il Centro Servizio di Grosseto tel 0564416375 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .