Nel mese di giugno Cna organizza il corso per saldatori e per guidare il 'muletto'

Iscrizioni aperte per i due percorsi formativi. Entrambi i corsi rilasciano gli attestati di qualifica necessari per lo svolgimento delle attività.

Grosseto: Doppio appuntamento, nella seconda metà di giugno con i corsi di Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. Sono in programma, rispettivamente, per venerdì 18 giugno e martedì 22 giugno il corso per ottenere la qualifica di saldatori e quello per guidare il carrello con elevatore frontale, conosciuto come “muletto”.

Il percorso per ottenere il patentino da saldatori, secondo le norme Uni en iso 9606-1 e Uni 9737 ed. 2016, prevede una giornata di formazione tecnico pratica, necessaria per avere le competenze fondamentali per effettuare saldature affidabili in ferro, acciaio e polietilene. La lezione si terrà nella sede dell’azienda Airgas Toscana di via Nepal 15 a Grosseto.



È in programma per il 22 giugno, invece, il corso di qualifica per guidare il carrello con elevatore frontale con conducente a bordo. Martedì 22 si terrà la lezione teorica, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, che si terrà nell’aula virtuale di Cna Servizi sulla piattaforma Zoom, mentre la lezione pratica si terrà giovedì 24 giugno (valida anche come aggiornamento quinquennale), nella sede della Nuova Gregori Rettifiche in via Aurelia Nord 177 a Grosseto.



Per informazioni è possibile contattare Cna Servizi chiamando i numeri 0564 471245 e 0564 452909 o inviare un’email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.