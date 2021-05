Covid, Confesercenti: 'La pandemia fa crollare i consumi'

Nel 2020 -5.000€/famiglia, è il calo peggiore di sempre. In Toscana il PIL regionale -12%, peggio della media nazionale.

Firenze: Il Covid travolge i consumi degli italiani. Tra pandemia e restrizioni, nel 2020 la spesa degli italiani è scesa di 123 miliardi, per un calo di circa 5.000€/famiglia, il dato peggiore di sempre nella storia della Repubblica Italiana.

“L’impatto della pandemia sui consumi, che valgono il 60% del PIL, commenta Nico Gronchi, Presidente Confesercenti Toscana, avrà conseguenze su tutto il sistema Paese. L’economia della distanza, inoltre, ha messo le ali all’eCommerce e rischia di incidere negativamente sulle attività di prossimità, che rendono vive (e sostenibili) le nostre città. Anche in Toscana la caduta dei consumi è stata pesantissima e il PIL regionale ha toccato un -12% ben superiore alla perdita del Pil Nazionale"

La voce che vede sparire la quota più rilevante dei consumi è quella per Alberghi e ristoranti: per i quali il calo di spesa si aggira sui -43 miliardi di €, quasi 120 milioni/€ al giorno in meno. Ma ‘l’economia della distanza’ innescata dalla pandemia pesa su tutte le spese legate alla socialità e al movimento, a partire dai trasporti che registrano il secondo calo per entità (-33 miliardi di €). Giù anche la spesa in ricreazione e cultura (-16,3 miliardi nel 2020) e moda: tra telelavoro e stop alle cerimonie, gli italiani hanno ridotto nel 2020 i consumi di abbigliamento e calzature di ben -13,2 miliardi. In discesa anche la spesa per la salute (-2,3 miliardi), mentre calano anche gli investimenti in istruzione (quasi un miliardo in meno).

Aumentano, invece, le spese legate alla permanenza a casa. A partire da quelle alimentari: l’indisponibilità di bar e ristoranti, sottoposti a restrizioni per quasi metà dell’anno, ha portato all’aumento dei consumi di prodotti alimentari, nell’ordine di +2,8 miliardi di euro. Lo smartworking fa lievitare inoltre la spesa per comunicazioni - voce che include dispositivi informatici, canoni telefonici e per la rete dati, che segna un aumento di 625 milioni - e le bollette: il conto per le spese sostenute per l’abitazione, l’acqua, l’elettricità e gli altri combustibili cresce nel 2020 di quasi di 1,4 miliardi.

A trainare la caduta generale dei consumi la riduzione di redditi registrata nell’anno della pandemia: quelli da lavoro, che segnano un crollo di oltre -90 miliardi tra lavoro autonomo e dipendente, un buco recuperato solo parzialmente dalla politica economica con il sostegno fornito attraverso le prestazioni sociali (+37,6 miliardi).

“Senza la ripresa del mercato interno, ha evidenziato Gronchi, sarà difficile tornare a crescere e nella nostra Regione i consumi turistici, che valgono oltre il 16% della ricchezza prodotta, saranno fondamentali per ripartire. Anche con le riaperture, a fine 2021 avremo recuperato solo 40 dei 120 miliardi di euro di consumi persi nel 2020, e anche il recupero dei redditi sarà modestissimo.

C'è bisogno, ha poi concluso il Presidente di Confesercenti Toscana, di perseguire ancora una politica di sostegno ai settori che si sono impoveriti durante la crisi pandemica: imprese micro e piccole, e autonomi, che hanno lasciato per strada reddito e capitale”.

Tavola 1 - Variazione per capitoli di spesa, 2020/2019 – valori in milioni di euro

Capitolo di spesa 2019 2020 Variazione alimentari e bevande non alcoliche 149.286 152.160 2.874 bevande alcoliche, tabacco, narcotici 42.714 40.504 -2.210 vestiario e calzature 63.099 49.900 -13.200 abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili 240.410 241.794 1.384 mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa 66.409 61.846 -4.563 sanità 37.099 34.780 -2.318 trasporti 133.615 100.662 -32.953 comunicazioni 27.630 28.255 625 ricreazione e cultura 72.434 56.101 -16.333 istruzione 10.651 9.705 -946 alberghi e ristoranti 107.705 64.033 -43.673 beni e servizi vari 108.129 97.334 -10.796 totale consumi delle famiglie 1.059.069 935.491 -123.578







Tavola 2 – Variazione redditi e prestazioni sociali 2019/2020 -

Miliardi % redditi da lavoro dipendente -49,8 -6,9 redditi da lavoro autonomo -40,6 -12,1 redditi da capitale -4,8 -6,4 prestazioni sociali 37,6 9,6

Elaborazioni Confesercenti su dati Istat