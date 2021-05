Confcommercio, Riccardo Guerci riconfermato presidente Fida Lazio nord

Viterbo: Si è svolta presso la sede Confcommercio Lazio Nord l’Assemblea elettiva di FIDA (Federazione Dettaglianti Alimentazione) Confcommercio Lazio Nord, l’organizzazione sindacale che rappresenta e tutela le istanze del comparto della distribuzione tradizionale composta da imprese familiari, punto di riferimento per tutto l’alimentare fresco delle Province di Rieti e Viterbo.

Al termine della riunione gli operatori presenti hanno provveduto al rinnovo delle cariche, confermando Presidente FIDA Confcommercio Lazio Nord, Riccardo Guerci ed eleggendo Vice Presidente con delega alla Provincia di Viterbo Gianluca Nardi.

Entrano a far parte del Consiglio Direttivo: Paolo Morelli – Enzo D’Ambrosio – Marco Maurizi – Roberta Perosillo – Tomassetti Emanuele.

Un ringraziamento ai partecipanti dal Presidente Confcommercio Lazio Nord Leonardo Tosti “La vostra partecipazione è un’ulteriore dimostrazione dell’operato della nuova governance di Confcommercio Lazio Nord. Stiamo continuando l’azione di rinnovamento e ricostruzione, laddove necessari , dei Sindacati per garantire alle imprese operanti nei territori delle due Province la giusta rappresentatività”.

Ha posto poi l’attenzione sulla massima disponibilità da parte della struttura tecnica a tutti gli associati. Il Neo Presidente Riccardo Guerci nel suo breve intervento sottolinea come “In questa Nuova Confcommercio Lazio Nord sento e vedo la voglia di condividere un progetto comune .Siamo molto più di una squadra, la nostra è una grande famiglia.

Spetta a noi cambiare il nostro destino, fare quel qualcosa in più che possa aiutarci ad affrontare le sfide future in un momento di crisi, deve essere questo l’intento da perseguire con tutte le nostre forze”.