Le offerte di lavoro delle aziende Centro servizio Grosseto

Grosseto: Queste le inserzioni e offerte di lavoro delle aziende Centro servizio di Grosseto. Se vuoi candidarti a queste offerte, invia il tuo curriculum a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contatta il centro servizio di Grosseto tel 0564416375.

32 stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un animatrice junior apprendista preferibile minima esperienza conoscenza lingua inglese almeno discreta con alloggio (cod 12772)

37 campeggio a Scarlino ricerca un animatore senior apprendista max 29 anni inglese buono e preferenziale una seconda lingua orario dalle 10 alle 12/15.00-17.00/ 19.30 -22/ un giorno di riposo con alloggio (cod 12830)

38 39 albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca da maggio 2021 un giardiniere esperto con esperienza della cura del verde pat b automunito (cod 12868), un cameriere sala bar con esperienza nel settore e minima conoscenza dei cocktails orario con turni pat b automunito (cod 12869)

41 albergo a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un cuoco o aiuto cuoco con esperienza nel settore no alloggio da maggio 2021 (cod 12870)

44 struttura alberghiera a capalbio ricerca un capo partita con esperienza (cod 12938) una segretaria ricevimento con esperienza e conoscenza lingua inglese (cod 12939) e un capo sala con esperienza (cod 12940) non si offre alloggio pat b automuniti dal 21 maggio al 9 ottobre

45 pubblico esercizio a scarlino ricerca uno chef de rang con lingua inglese con alloggio da maggio 2021 (cod 12935)

47 campeggio nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca un cameriere di sala anche minima esperienza orario su turni pat b automunito (cod 12934) e una barman con esperienza di coktails orario 12.00-20.00 pat b automunita no alloggio (cod 12933)

48 albergo a braccagni ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza per primi a antipasti orario dalle 18 alle 22 6 giorni su 7 da maggio a settembre pat b automunita (cod 12921)

49 stabilimento balneare alla rocchette ricerca urgentemente da metà maggio un capo partita / aiuto cuoco con esperienza nel settore per giugno e settembre solo orario di pranzo luglio e agosto anche orario serale pat b automunito (cod 12849)

50 pubblico esercizio a Monte Argentario ricerca un cameriere di sala da maggio a ottobre con possibilità di alloggio (cod 12902) ma preferibile personale della zona o zone limitrofe

51 52 residence nelle vicinanze di Follonica ricerca una reception/front desk da maggio a settembre con possibilità di proroga no alloggio con esperienza nel settore lingua inglese o tedesca (cod 12911)

53 pubblico esercizio all’alberese ricerca un capo sala con esperienza nel settore da maggio 2021 pat b automunito (cod 12888)

54 albergo nella zona di monte argentario ricerca da metà maggio a fine settembre uno chef de rang con esperienza e un livello buono della lingua inglese, un commis di sala con minima esperienza e conoscenza scolastica della lingua inglese , un primo e secondo barman con esperienza nel settore e lingua inglese, un commis di cucina con preferibile minima esperienza max 29 anni , cameriere ai piani con esperienza nel settore e facchino ai piani con preferibile esperienza nel settore e un bagnino con brevetto vitto e alloggio per le figure maschili per motivi logistici e per le cameriere ai piani facchini e bagnini (cod 12982, 12984,12983,12985,12986.12987 e 12988)

49 pubblico esercizio a Talamone ricerca un cuoco e un aiuto cuoco con esperienza nel settore da maggio 2021 si valuta alloggio (cod 12969 e 12970)

50 stabilimento balnerare a principina a mare ricerca un cuoco con esperienza nel settore da maggio 2021 (cod 21971)

51 pubblico esercizio all alberese ricerca un aiuto cuoco con esperienza nel settore orario serale nella settimana spezzato nei weekend stagione lunga pat b automunito (cod 12963)

52 albergo nella zona di Paganico ricerca un cuoco per una cucina tipica maremmana periodo maggio fine settembre no alloggio , maggio , giugno e settembre cena e doppio turno nel weekend luglio e agosto doppio turno pat b automuniti lavoro tranquillo max 40 coperti (cod 12957)

53 albergo nella zona di buriano ricerca un giardiniere /aiuto manutentore con minima esperienza orario part time fino alle 13 e un cameriere di sala orario serale pat b automunito no alloggio (cod 12955 e 12956) da maggio 2021

54 albergo a punta ala ricerca un assistant manager con esperienza pluriennale di conoscenza dei vari settori dell’albergo, della parte commerciale conoscenza lingua inglese da maggio si valuta alloggio (cod 12959), cameriere ai piani con esperienza nel settore no alloggio (cod 12959), bagnino con brevetto (cod 12960) , uno chef de rang con esperienza di gestione della sala si valuta alloggio e conoscenza della lingua inglese (cod 12961) e commis di sala con minima esperienza max 29 anni no alloggio (12962)

55 albergo nella zona di roccastrada ricerca un cameriere con minima esperienza con vitto e alloggio (cod 12894)

56 albergo nella zona di Manciano ricerca un bagnino con brevetto con alloggio (cod 13001)

57 albergo nella zona dell’Amiata ricerca un cameriere di sala con esperienza in ristorante di livello o albergo di livello con vitto e alloggio possibilità di lavorare tutto l anno (cod 13085)

58 struttura nella zona di Follonica ricerca dal 24 maggio per una stagione lunga una barista anche con minima esperienza non si offre alloggio personale della zona o zone limitrofe (cod 13083)

e un bagnino con brevetto dal 19 giugno no alloggio personale della zona o zone limitrofe (cod 13084)

59 campeggio nella zona di orbetello ricerca un cuoco con esperienza nel settore con vitto e alloggio (cod 13079) , un maitre con esperienza nel settore (cod 13080) con vitto e alloggio e un bagnino con brevetto senza vitto e alloggio pat b automunito (cod 13081)

60 residence vicino a principina a mare ricerca un cuoco orario solo serale con vitto e alloggio dal 25 maggio al 30 settembre (cod 13069)

61 pubblico esercizio a scarlino ricerca un barman con esperienza pluriennale si offre vitto e alloggio (cod 13070)

62 stabilimento balneare a Catiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoca con esperienza nel settore orario di giorno fino alle 16 dalle 9.00 pat b automunita (cod 13065) e una barista con esperienza di caffetteria orario solo di giorno max fino alle 20 con turni (cod 13066)

63 stabilimento balneare a marina di grosseto ricerca una lavapiatti con esperienza nel settore orario spezzato 1 giorno di riposo possibilità di lavorare tutto l anno pat b automunito (cod 13031)

63 pizzeria a marina di grosseto ricerca da maggio 2021 un pizzaiolo/aiuto pizzaiolo con esperienza nello stendere la pizza orario solo serale (cod 13024)

