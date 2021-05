Cna, corso ed esame per posatore di 'cappotti termici'

Grosseto: Due giorni di lezione, il 26 e 27 maggio prossimi, e un esame per ottenere il riconoscimento, utile per gli interventi legati al risparmio energetico e al superbonus al 110%. Le iscrizioni al corso, promosso da Cna Servizi, agenzia formativa di Cna Grosseto, insieme a Cert e Ctp Toscana, sono aperte fino al 16 maggio.

Seconda edizione del corso per posatore di sistemi di isolamento termico per esterni. Dopo il successo del primo ciclo formativo che, oltre alle lezioni, permette anche di sostenere l’esame per ottenere la qualifica, Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna organizza un nuovo appuntamento, in collaborazione con Cert e Ctp Toscana. Le lezioni sono in programma il 26 e 27 maggio prossimi, mentre l’esame si terrà il 1 giugno.

Il corso, che permette di ottenere la qualifica secondo lo schema sviluppato nel rispetto della norma Uni 11716, approfondirà il cosiddetto sistema “a cappotto”: un kit di componenti per la realizzazione di un rivestimento esterno con pannelli isolanti per il quale il produttore garantisce determinate prestazioni. Tali prestazioni possono essere mantenute a seguito della posa solo se l’installatore opera nel rispetto di precise prescrizioni tecniche.

La certificazione della professione di “posatore di cappotti”, seppure non obbligatoria, ha l’obiettivo di qualificare il lavoro svolto offrendo al cliente la garanzia sul corretto intervento di installazione e il mantenimento delle prestazioni dichiarate dal produttore.

Il cappotto termico, inoltre, è uno degli interventi fondamentali nel settore dell’efficientamento energetico di un edificio ed è uno dei lavori più richiesti sia per la riduzione dei consumi, sia per il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al superbonus al 110 ed è, tra l’altro, oggetto di specifiche nuove analisi del recente addendum al prezzario dei lavori della Toscana 2021.

È possibile iscriversi fino a venerdì domenica 16 maggio, collegandosi al link indicato sul sito di Cna Grosseto, all’indirizzo www.cnagrosseto.it

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0564 471210 o 0564 452909 o inviare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.