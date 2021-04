Lavoro, le offerte della settimana dall'EBTT

Grosseto: Ecco le richieste di lavoro pubblicate per questa settimana dalle aziende del Centro Servizio Grosseto.

1 pubblico esercizio a tirli ricerca da aprile a settembre) un cameriere con minima esperienza dal aprile a settembre con vitto e alloggio (cod 12627), si valuta alloggio



2 struttura extra alberghiera all alberese ricerca un cuoco con esperienza nel settore pat b automunito (cod 12329) e un cameriere specializzato orario su turni pat b automunito (cod 12699)



3 struttura nelle vicinanze di grosseto ricerca per marina e principina 10 addetti alle pulizie per i weekend da maggio a settembre preferibile pat b automuniti con esperienza (cod 12694)



4 campeggio nelle vicinanze di Scarlino ricerca un responsabile alle piscine/manutentore in possesso del corso di responsabile delle piscine 40 ore settimanali un giorno di riposo settimanale periodo da marzo a ottobre con vitto e alloggio (cod 12705) e un manutentore tuttofare con esperienza nel settore di idraulica e elettricista lavoro 40h settimanali 1 giorno di riposo pat b automunito no alloggio da aprile a ottobre (cod 12706)



5 albergo nella zona di follonica ricerca un cameriere di sala con esperienza nel settore orario spezzato conoscenza lingua inglese e//o tedesco da metà maggio a metà ottobre pat b automunito (cod 12704)



6 albergo nella zona di fonteblanda ricerca da maggio a ottobre con possibilità di lavorare anche in inverno un cameriere di sala con orario su turni a rotazione : colazione, pranzo e cena max 22.30 pat b automunito e un aiuto cuoco con esperienza orario solo serale dalle 19 alle 22.30 pat b automunito (cod 12728 e 12727)



7 campeggio nella zona di orbetello ricerca per 3 mesi 2 addette ricevimento anche minima esperienza conoscenza buona della lingua inglese e preferibile una seconda lingua pat b automunite (cod 12748)



8 campeggio nelle vicinanze di Grosseto ricerca da giugno 2021 pat b automunite 1 banconiera gelateria con minima esperienza dalle 17 in poi preferibile contratto di apprendistato max 29 anni (cod 12767) e 2 bariste con esperienza di caffetteria orario anche di mattina pat b automunite preferibile contratto di apprendistato (cod 12768)



9 struttura nella zona di Follonica ricerca un giardiniere minima esperienza preferibile da grosseto per poter dividere i viaggi dalle 8 alle 17 da aprile a ottobre pat b automunito (cod 12764) urgente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



27-28 albergo all’Isola del Giglio ricerca da giugno a settembre un autista/tuttofare manutentore con minima esperienza nel settore (cod12788) si offre vitto e alloggio



30 albergo nella zona di scansano ricerca una addetta reception apprendista con minima esperienza conoscenza lingua inglese pat b automunita (cod 12770) e un apprendista manutentore minima esperienza orario part time nei periodi estivi e full time in quelli invernali pat b automunito (cod 12771)



32 stabilimento balneare a Marina di grosseto ricerca un animatrice junior apprendista preferibile minima esperienza conoscenza lingua inglese almeno discreta con alloggio (cod 12772)



33 stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoca da aprile a ottobre (cod 12541)



34 pubblico esercizio nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere specializzato con esperienza nel settore orario serale solo nei weekend pranzo e cena con possibilità di assunzione successiva a tempo indeterminato (cof 12834)



36 bar nelle vicinanze di Grosseto ricerca una barista con minima esperienza di cocktails per orario di pomeriggio dalle 18 a chiusura da fine maggio a settembre pat b automunita (cod 12836)



37 campeggio a scarlino ricerca un animatore senior apprendista max 29 anni inglese buono e preferenziale una seconda lingua orario dalle 10 alle 12/15.00-17.00/ 19.30 -22/ un giorno di riposo con alloggio (cod 12830)



38 albergo nelle vicinanze di Castigione della Pescaia ricerca per la stagione estiva 2021 cameriere ai piani con esperienza , facchino ai piani, bagnino con brevetto secondo maitr con conoscenza delle lingua e commis di rang (cod 12825, 12826, 12827, 12828, 12829) pat b automuniti non alloggio



39 albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca un manutentore specializzato in idraulica pat b automunito da aprile 2021 (cod 12812)



40 albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca da maggio 2021 un giardiniere esperto con esperienza della cura del verde pat b automunito (cod 12868), un cameriere sala bar con esperienza nel settore e minima conoscenza dei cocktails orario con turni pat b automunito (cod 12869)



41 albergo a Marina di Grosseto ricerca urgentemente un cuoco con esperienza nel settore no alloggio da maggio 2021 (cod 12870)



42 albergo a roccastrada ricerca un cuoco no alloggio preferibile residente nelle vicinanze stagione lunga con possibilità di lavorare anche d’inverno pat b automunito (cod 12856)



43 albergo nelle vicinanze di grosseto ricerca un addetto marketing e social con esperienza pluriennale possibilità di lavorare tutto l anno inglese buono (cod 12850)



44 stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca urgentemente orario spezzato con due mezze giornate libere una cameriera di sala con esperienza (cod 12851)



45 albergo nelle vicinanze di Grosseto ricerca part time da maggio a settembre una cameriera ai piani con esperienza nel settore alberghiero pat b automunita (cod 12855)





Se vuoi candidarti a queste offerte:

invia il tuo curriculum a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o contatta il centro servizio di grosseto tel 0564416375