Avviso per la nomina del Consiglio di amministrazione della azienda farmaceutica municipalizzata

Follonica: Il Comune ha pubblicato l’avviso per candidarsi come membro del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata – scadenza 05 maggio 2021.

Il Comune di Follonica intende acquisire le manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, attualmente composta da due sedi farmaceutiche.

L’oggetto dell’attività è la gestione delle farmacie comunali del territorio secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto dell’Azienda, che prevede che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 membri (tra i quali un Presidente e un vicepresidente) che decadono con il rinnovo del mandato del Sindaco.

Requisiti generali: La nomina è subordinata al possesso dei requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale di cui agli artt. 55 e successivi del CAPO II del TITOLO III del D.Lgs. 267/00,nonchè dalle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; a tal fine prima del provvedimento di nomina, dovranno essere accertati tali requisiti e rimosse le cause che determinino eventuali situazioni di ineleggibilità o incompatibilità.

Requisiti specifici: I candidati devono argomentare il possesso della loro specifica competenza amministrativa, per studi compiuti, per attività svolte, per funzioni analoghe svolte presso aziende pubbliche e private., allegando curriculum vitae e copia del documento di identità.

Durata: La durata dell’incarico è pari al mandato amministrativo del Sindaco che procede alla nomina, e comunque, fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Indennità: Per lo svolgimento dell’incarico è attribuita al Presidente una indennità lorda pari al 40% dell’ indennità lorda corrente di un Assessore ed il 50% dell’ indennità del Presidente per gli altri due componenti Pertanto l’indennità lorda mensile per il Presidente ammonta a circa € 552,20, e quella dei componenti ad € 276,10 lordi mensili.

Come candidarsi: la propria manifestazione di interesse ( in carta semplice secondo il modello scaricabile al link), corredata dal curriculum vitae e dalla copia del documento di identità, deve pervenire al Comune di Follonica, Largo Cavallotti n.1, a mezzo servizio postale ma preferibilmente via PEC a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . , entro e non oltre il giorno 05 maggio 2021.

Il Sindaco procede alla nomina con proprio atto, scegliendo tra le domande pervenute.

Per visionare e scaricare l’Avviso, la modulistica e tutte le specifiche, entrare nel link e poi in Albo pretorio telematico :

https://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/albo_on_line/