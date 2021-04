Gru su autocarro e macchine per il movimento terra, con Cna Servizi si possono ottenere le certificazioni di qualifica

Grosseto: Sono in programma per l’ultima settimana di aprile i due percorsi formativi che si articolano in due incontri ciascuno. Le abilitazioni, necessarie per condurre i mezzi, sono richieste anche per partecipare ad alcuni concorsi pubblici.

Il possesso di alcune qualifiche per l’utilizzo di particolari mezzi, oltre ad essere un elemento importante per poter svolgere alcuni compiti in sicurezza, è utile anche per poter sostenere alcuni concorsi pubblici. Come quello bandito da un ente del territorio che cerca varie figure, tra cui escavatoristi e conduttori di autocarri: ruoli che prevedono il possesso delle adeguate certificazioni. Certificazioni che possono essere conseguite con i corsi organizzati, per l’ultima settimana di aprile, da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto. Sono in programma, infatti, le lezioni per ottenere la certificazione per l’uso della gru su autocarro e per l’utilizzo di macchinari per il movimento terra.

Il corso per l’utilizzo di macchinari per il movimento terra si articola in due appuntamenti, uno teorico e l’altro pratico, in programma rispettivamente per lunedì 27 aprile, dalle 9 alle 13, in modalità a distanza, e mercoledì 28 aprile dalle ore 9, nella sede dell’azienda 2A Bruni Scavi a Pomonte (Scansano).

In due appuntamenti si articola anche il corso per l’abilitazione all’uso della gru su autocarro. La lezione teorica, che si terrà a distanza, attraverso l’aula virtuale di Cna Servizi, è in programma martedì 27 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, mentre e giovedì 29 aprile, dalle 8.30 nella sede della Nuova Gregori rettifiche in via Aurelia Nord 177. Questa seconda prova pratica, da sola, vale come aggiornamento quinquennale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Cna Servizi chiamando il numero 0564 471245 o inviando un’email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.