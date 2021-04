Lavoro. Operatori socio sanitari, al via selezione per tempi determinati

Firenze: Sul sito di Estar fino al 27 aprile gli Operatori socio sanitari possono fare domanda per la nuova selezione per incarichi a tempo determinato nelle Aziende sanitarie della Toscana.

La selezione sarà fatta in tempi rapidi, con la valutazione de titoli presentati e rendendo così disponibile una graduatoria valida per i prossimi due anni.

I partecipanti, oltre ad indicare la disponibilità ad essere assunti presso una, ed una sola, delle tre Aree vaste in cui è suddivisa la Sanità toscana, potranno specificare se sono disponibili per le zone della Toscana con maggiori difficoltà di assunzione, ottenendo così una priorità per la chiamata.

link all'avviso

https://www.estar.toscana.it/concorsi2/290-concorsi-e-selezioni-in-atto/selezioni-pubbliche/comparto/8163-64-2021-sel-operatore-socio-sanitario