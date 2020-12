DSA: FormAzione Lavoro. Corso per lavoratori e aspiranti lavoratori con DSA

Nell'ambito del progetto "DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca"



Grosseto: Per molte persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) la ricerca di un posto di lavoro può essere difficoltosa. Le difficoltà possono manifestarsi nella scelta del ruolo professionale più adatto, nella scrittura del curriculum vitae e nei colloqui di selezione, nelle diverse attività lavorative, nella formazione e nel percorso di crescita professionale.

Per i lavoratori e gli aspiranti lavoratori è importante imparare a focalizzare i propri punti di debolezza e comprendere come superarli e allo stesso tempo conoscere bene i propri punti di forza per sfruttarli al meglio.



Per questo motivo AID ha sviluppato “DSA: FormAzione Lavoro”, corso di formazione per lavoratori e aspiranti lavoratori con DSA, parte integrante del progetto "DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca", reso possibile grazie al sostegno del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il corso è rivolto a:

- giovani e giovani adulti con DSA che hanno concluso o stanno concludendo il percorso di studi (diploma o laurea) e/o siano al primo inserimento o in una fase di formazione, qualificazione e cambiamento professionale.

- lavoratori con DSA di qualsiasi età che vogliano acquisire maggiore consapevolezza dei propri punti di forza, per compensare le proprie difficoltà e migliorare il profilo professionale.



Il corso si svolgerà online su piattaforma AID a partire da marzo 2021.



La formazione avrà tre sezioni:

- ASPIRANTI LAVORATORI: dedicata a chi è in cerca di un lavoro o a chi ha intenzione di cambiare professione e affacciarsi nuovamente sul mercato del lavoro. In questa sezione saranno presentati metodologie per definire il proprio obiettivo professionale, suggerimenti per scrivere CV e lettera di presentazione, consigli pratici su come cercare lavoro e partecipare a colloqui di sezione

- LAVORATORI: dedicata a chi ha già un lavoro ma ha bisogno di superare alcuni ostacoli nella propria quotidianità.

- STRUMENTI COMPENSATIVI: strategie pratiche per l’uso degli strumenti compensativi nel percorso personale e professionale



I partecipanti potranno visionare il materiale di tutte e tre le sezioni.



Ogni sezione sarà composta da video lezioni, accompagnate anche da materiali di approfondimento o esercitazioni per aumentare la propria consapevolezza e competitività nel mondo del lavoro.



I partecipanti avranno la possibilità di ricevere informazioni e suggerimenti per affrontare meglio le diverse fasi di ricerca del lavoro, per compiere la scelta più idonea in base alle caratteristiche e alle aspirazioni individuali e di consultare una guida all’utilizzo di strategie e strumenti compensativi utile per l’organizzazione e la gestione del lavoro.

Al termine della formazione ogni partecipante potrà usufruire di 3 incontri di career counseling personalizzato, della durata di 1 ora ciascuno, con uno dei nostri consulenti carriera, sempre in modalità telematica, in modo da ricevere supporto mirato sia nella fase di ricerca di un’occupazione che nel percorso di crescita professionale.



I colloqui di career counseling avranno inizio a giugno 2021.

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E ACCESSO AL CORSO

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati (massimo 785 partecipanti a livello nazionale): è richiesta l’iscrizione online, tramite modulo di registrazione online, entro il 15 marzo 2021.



Dopo aver compilato il form con i propri dati anagrafici e aver scelto la password di accesso, ogni utente riceverà un'email di conferma iscrizione (verificare la ricezione anche nelle caselle spam/posta indesiderata e/o social, promozioni).



Si invitano gli utenti a salvare la password di accesso scelta in fase di iscrizione. Sarà comunque possibile recuperarla, qualora smarrita o dimenticata, tramite procedura online.



Nel mese di febbraio ogni iscritto riceverà via email un link e un codice identificativo di accesso.

Fino a tale comunicazione il corso non risulterà visibile agli utenti, in piattaforma.



INFO

Per chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo email di progetto: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.