Fipe e Fiepet: 'Ottenuto primo risultato dall’intesa tra categorie con Regione Toscana per sostegno imprese'

Firenze: Fipe-Confcommercio e Fiepet Confesercenti plaudono all’iniziativa della Regione Toscana, illustrata oggi in conferenza stampa dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore Leonardo Marras, di destinare oltre 19 milioni di risorse alle imprese della somministrazione, bar e ristoranti.

“È il primo tassello di un rinnovato impegno di Giani, che arriva dopo l’incontro di ieri (martedì 15 dicembre) con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti. Una risposta immediata alle nostre sollecitazioni, segno di attenzione per le imprese che rappresentiamo”, dicono in una nota congiunta i presidenti regionali di Fipe Aldo Cursano e Fiepet Franco Brogi, che insieme sottolineano il “valore dell’unità della categoria, che può portare veri risultati per un comparto fortemente in crisi, evitando fughe in avanti e uscendo dalla logica di chi urla di più”.



“Naturalmente – proseguono i due presidenti nella nota - questo è solo un primo atto. Le nostre associazioni manterranno alto il confronto al tavolo di crisi varato proprio il 15 dicembre dalla Regione Toscana. Ci adopereremo inoltre, non appena la Regione fisserà i criteri di assegnazione dei contributi, a far accedere quante più imprese possibile a queste pur minime forme di indennizzo”.