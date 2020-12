Confindustria Toscana Sud ha eletto i nuovi vertici del gruppo Giovani imprenditori

Cretella presidente. Lucio Cinà di Cicci Research di Grosseto è uno dei vicepresidenti



Grosseto: Confindustria Toscana Sud ha eletto i nuovi vertici del gruppo Giovani imprenditori, unico per le tre città di riferimento: presidente è Giacomo Cretella (Hetalab, Arezzo), mentre i vicepresidenti sono Lucio Cinà (Cicci Research, Grosseto) e Filippo Pecci (Electro Elsa, Casole d’Elsa, Siena).

Il neopresidente Cretella, aretino, classe 1985, è fondatore e Ceo di Hetalab, software house specializzata nella consulenza, sviluppo, manutenzione e assistenza di applicativi gestionali e del controllo di produzione per il mondo finance, industria e servizi, pubblica amministrazione. Cretella, già delegato regionale dei Giovani imprenditori toscani e componente del Tavolo nazionale di innovazione e startup dei Giovani imprenditori di Confindustria, succede a Francesco Magni, che ha gestito il passaggio e la fusione dei 3 gruppi Giovani di Arezzo, Grosseto e Siena nel nuovo e unico gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud, che conta 65 iscritti fra le 3 province.

E Grosseto ha il proprio rappresentante tra i vicepresidenti. «La mia intenzione, impegnandomi in questo nuovo incarico – dice il grossetano Lucio Cinà di Cicci Research, startup hi-tech grossetana che progetta, produce e vende in tutto il mondo macchinari unici per i test sul fotovoltaico e in ambito biomedicale – è quella di portare la mia esperienza come esempio concreto: puntando sulle competenze, anche qui è possibile fare attività innovative senza essere nella Silicon Valley. Per questo è necessario investire sulla formazione post-diploma, che sia universitaria o di alta specializzazione (Its). Purtroppo Grosseto continua a soffrire di un vuoto generazionale, perché tanti giovani sono costretti a trasferirsi altrove per studiare o lavorare: le aziende possono contribuire ad evitarlo, investendo sull'innovazione e dunque attirando competenze sul territorio. Così si crea lavoro per le giovani generazioni».

Altri rappresentanti della provincia di Grosseto sono presenti nel Consiglio dei Giovani imprenditori di Confindustria Toscana Sud: Matteo Faccin (Wolftank Dgm, Grosseto), Stefano Ferretti (Elettromeccanica Moderna, Grosseto) e Francesco Vinci (Diacron International, Grosseto).

Il neopresidente Cretella guiderà il gruppo per il prossimo triennio, con un programma incentrato sulla divulgazione della cultura d’impresa ed il rafforzamento dei rapporti di collaborazione fra imprese, scuole ed Università, con il fine di elevare il livello delle professionalità da inserire nel mondo del lavoro: «Il trasferimento del valore dal mondo della ricerca a quello delle imprese – ha detto Cretella – è il moltiplicatore che consolida la crescita del nostro tessuto industriale e della nostra economia. Particolare attenzione va dedicata a tutte le azioni che favoriscono investimenti in ricerca e sviluppo, generando interesse nelle imprese aperte a ecosistemi, processi e metodologie che consentono il trasferimento tecnologico, ingrediente essenziale per valorizzare la creatività e le conoscenze del nostro capitale umano». Intanto – su proposta del presidente uscente, Francesco Magni – il gruppo dei Giovani imprenditori ha disposto una donazione a favore del Banco alimentare, contro la povertà e l'esclusione sociale in aggravamento anche a causa della pandemia.