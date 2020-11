Grido d'allarme del presidente Movimento Produttori Italiani: 'L'Agricoltura DIMENTICATA!'

"Il Movimento produttori ed il Comitato pastori d'Italia chiedono un tavolo urgente con l'assessore all'agricoltura Saccardi e con il presidente della Regione".

Grosseto: "Da mesi, - dice Salvatore Fais, presidente Movimento Produttori Italiani - in Regione Toscana si è insediata la nuova giunta, i nuovi assessori, tante promesse fatte in campagna elettorale ma gli nessuno affronta le problematiche riguardanti l'agricoltura".

"La nostra crisi, - prosegue Fais - non inizia con il Covid ma dagli anni precedenti, anno dopo anno i prezzi di vendita dei prodotti agricoli stanno abbassando fino ad arrivare sotto il 40% del costo di produzione!!

Parliamo del latte ovino che viene pagato 90 centesimi quando il costo medio di produzione è 1.25€, il latte vaccino che viene pagato al produttore solamente 0.35 € e rivenduto ad 1 il litro quello scremato e 1.60 quello con omega 3, le carni dei vitelli pagate intorno ai 6/7 euro il kg e troviamo le Fiorentine sui piatti ai ristoranti dai 6/9 è all'etto!!

Altro grande problema il mercato ortofrutticolo che non ha una soglia minima di prezzo, ogni settima il prezzo oscilla in base alle scelte della Gdo ed i produttori non sono in grado di organizzare un piano produttivo ed investimenti nelle proprie aziende!!

Molte ancora sono le problematiche riguardanti anche la fauna selvatica e la manodopera! Il Movimento produttori ed il Comitato pastori d'Italia chiedono un tavolo urgente con l'assessore all'agricoltura Saccardi e con il Presidente della Regione Toscana, ricordiamo che se il turismo toscano è molto apprezzato dagli stranieri è grazie ai nostri agricoltori e allevatori che ogni giorno curano le proprie aziende ed il paesaggio Toscano e non meritano di essere abbandonati a se stessi", così termina la nota del presidente Movimento Produttori Italiani.