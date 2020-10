Sardex.net, la Community dell’economia reale, avvia le sue attività in Toscana e accoglie i primi aderenti del territorio

Sardex, la community delle PMI Italiane, con oltre 10.000 aderenti e più di 1 milione e 600 mila transazioni dal 2010 ad oggi, rafforza le propria presenza sul territorio della Toscana. L’AD Marco De Guzzis: “Un progetto in forte crescita, che in questa fase così difficile per l’economia italiana sta garantendo un sostegno concreto alle nostre PMI”.

Arezzo: Fare rete, accedere velocemente al credito e senza interessi, risparmiare preziosa liquidità euro e trovare nuovi clienti e fornitori. Questo garantisce il Circuito Sardex a migliaia di imprese aderenti in tutta Italia. E la ricetta cardine della moneta complementare più diffusa del Paese, ora è pronta a rafforzarsi per sviluppare rapidamente le proprie community di imprese e professionisti in tutto il territorio della Toscana mettendo a disposizione i propri strumenti e le proprie risorse.



I nuovi iscritti potranno accedere al Circuito gratuitamente iniziando da subito a scambiare beni e servizi nella rete e a godere di una linea di credito senza interessi, versando la quota di partecipazione con dilazioni agevolate. Potranno, in forma del tutto gratuita, iscrivere alla rete i propri dipendenti, estendendo anche a loro i vantaggi della moneta complementare, e infine, potranno scegliere di attivare la linea di credito aggiuntiva di Sardex, Efficio+, con tempi di rientro a tre mesi dall’attivazione: a fronte di una richiesta di crediti, i nuovi iscritti, così come le imprese già aderenti, inizieranno a pagare le rate, senza interessi, dopo 90 giorni dall’attivazione.



“Siamo da sempre dalla parte delle piccole e medie imprese - ha dichiarato Marco De Guzzis, Amministratore Delegato di Sardex - e abbiamo già generato oltre 600 milioni di business aggiuntivo per le 10 mila aziende nella nostra rete, con più di 1 milione e 600 mila operazioni in crediti sardex negli ultimi dieci anni. Con lo sviluppo in Toscana vogliamo consentire alle imprese di questo territorio di accedere a linee di credito e ricavi aggiuntivi che possano dare un contributo positivo nell’affrontare la difficile situazione attuale.”



“Siamo convinti - afferma Franco Contu, Direttore Commerciale di Sardex - che il tessuto economico della Toscana possa rafforzarsi e rilanciarsi anche grazie agli strumenti che da anni mettiamo a disposizione di tantissime imprese e professionisti di ogni settore e dimensione. Già oggi abbiamo accolto i primi partecipanti, imprese che spaziano dalla comunicazione all’edilizia, dalla ricettività al commercio al dettaglio”.



“E’ un onore ed un grande piacere – afferma Cinzia Dalla Costa, Area Manager per la Toscana – essere in prima linea per affermare il progetto di Sardex nel nostro territorio. L’accoglienza che stiamo ricevendo dimostra quanto il nostro tessuto imprenditoriale sia pronto a crescere insieme a Sardex”.



Sardex oggi è presente in tutta Italia e oltre al territorio sardo, il network è in forte crescita e in consolidamento in Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte (tramite i brand Venetex, Liberex e Piemex) con un numero di nuove adesioni mensili più che doppio rispetto allo scorso anno, ed è sviluppato da circuiti partners anche in Lombardia, Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo, Campania e Molise.