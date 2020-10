Cooperative e territorio: Una storia di cooperazione

Grosseto: Si è tenuto martedì 29 settembre 2020, l’evento di lancio del progetto SE.MI.N.A.RE. SErvizi transfrontalieri per MIgliorare le competenze, stimolare il Networking, Accrescere la REte delle cooperative di comunità nell'area transfrontaliera, co-finanziato dal programma Interreg Marittimo.

L’evento, dal titolo “Cooperative e territorio: una storia di cooperazione”, si è svolto in modalità virtuale affrontando il tema delle cooperative di comunità da vari punti di vista, grazie alla partecipazione di:

Fabrizio Pasquini – Presidente F.A.R Maremma

Andrea Brogioni – F.A.R Maremma

Jacopo Sforzi – ricercatore Euricse, autore del libro “Imprese di comunità”

Serena Miccolis - AICCON

Charles-Antoine Pasqualini - GAL Castagniccia Mare e Monti

Patrick Torre - Coopérative d’Initiative Jeunes

Roberto La Marca e Isabella Ippolito – Legacoop Liguria

Gabriele Grondoni e Cristina Preti – Regione Toscana

Simone Gheri – Direttore ANCI Toscana

Denise Malfetti – Direttore Confcooperative Toscana Sud

Paolo Scaramuccia - responsabile cooperative comunità per LegaCoop nazionale

Irene Mangani – Responsabile Cooperazione di Comunità, Legacoop Toscana

Nello specifico, i temi trattati hanno riguardato il modello di impresa sociale, l’origine e lo sviluppo delle cooperative di comunità e delle SCIC, nonché il lavoro svolto dalla Regione Toscana, ANCI Toscana, LegaCoop Toscana e Confcooperative Toscana Sud per il sostegno alle cooperative di comunità. Il seminario è stato anche l’occasione per riflettere sul futuro delle cooperative di comunità grazie al “Protocollo di Rete sulla Cooperazione di Comunità” siglato in Toscana e agli attuali sviluppi normativi a livello regionale e nazionale.

Il progetto SE.MI.N.A.RE.

La sfida del progetto SE.MI.N.A.RE. è di supportare le Cooperative di comunità in Italia e le società cooperative di interesse collettivo (SCIC) in Francia potenziando lo sviluppo di queste realtà mediante l'attivazione di una rete di servizi messi a disposizione delle cooperative dello spazio marittimo che rappresentano un esempio di economia sostenibile.

Gli output saranno quindi rappresentati da un pacchetto di strumenti quali coaching e tutoring, storytelling e pitching, formazione, piano di marketing e pubblicità, che saranno messi a disposizione delle cooperative che operano nei settori delle filiere blu e verdi e un servizio di accompagnamento di base sulla materia amministrativa e gestionale.

Il progetto SE.MI.N.A.RE., della durata prevista di 24 mesi (dall'1 maggio 2020 al 30 aprile 2022) ha una dotazione finanziaria complessiva di 250.492,50 euro, di cui 212.918,62 euro provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).