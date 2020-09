Ance Grosseto: Continua attività di informazione e assistenza applicazione bonus in edilizia

Grosseto: Continua l’attività di informazione e assistenza dell’ANCE Grosseto in merito all’applicazione del bonus in edilizia (bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus e bonus maggiorato 110%) recentemente sostenuto anche nell’ultimo “Decreto Rilancio” emanato dal Governo.

Giovedì 10 Settembre con inizio alle ore 14,30 l’Associazione Costruttori di Grosseto organizza un incontro tecnico in piattaforma on-line con i propri esperti nazionali, rivolto alle imprese associate ed ai professionisti iscritti agli ordini e collegi.

L’iniziativa si aggiunge alle altre due già organizzate, che l’ANCE Grosseto ha messo a disposizione del proprio circuito imprenditoriale e della filiera delle costruzioni presente in Provincia.

Durante l’incontro gli esperti coinvolti offriranno ulteriori approfondimenti per usufruire delle opportunità fiscali: tra cui gli incentivi per l’efficienza energetica, il fotovoltaico ed il sismabonus per le spese dei lavori negli immobili. Particolare interesse sarà rivolto all’applicabilità operativa per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta, inserite nel recente

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 Agosto scorso, che completa il quadro della disciplina attuativa delle suddette agevolazioni, anche dopo l’approvazione dei due decreti ministeriali sui necessari requisiti tecnici e dei modelli per le asseverazioni.

Importante rilievo sarà dato al ruolo delle banche, con la presentazione anche di alcuni accordi nazionali sottoscritti dall’ANCE, che assume una importantissima centralità sia in merito alle disponibilità di credito che alla cessione dei crediti d’imposta, impegno che il circuito bancario dovrà soddisfare sia in termini di operatività aziendali, ma anche per motivi di più ampie opportunità di sostegno alla ripresa del settore edile ed alla economia del Paese.