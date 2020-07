La Asl Toscana sudest risponde alla UIL su docenze corso Laurea in Infermieristica

Grosseto: In riferimento all'intervento sui media del sindacato UIL FPL in merito alla remunerazione dei docenti del corso di Laurea in Infermieristica, la Asl Toscana sud est fa sapere di essere a conoscenza della questione e di essersi è già attivata interpellando più volte i relativi enti preposti all'erogazione delle risorse necessarie, per riallineare i tempi e provvedere al riconoscimento del compenso dovuto.

L'Azienda proseguirà a sollecitare i soggetti interessati e conta di poter risolvere la criticità nel giro di un paio di mesi.

La Sud Est opera nel rispetto dei diritti dei lavoratori in quanto persone e in quanto professionisti, indispensabile carburante di una macchina sanitaria complessa che senza non potrebbe funzionare.