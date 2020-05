Lavoro, con l'avvio della Fase 2 le aziende cercano personale

Grosseto: Con l'inizio della Fase 2 sono molte le aziende e le attività della provincia di Grosseto che hanno ricominciato a lavorare. E tante in cerca di personale.

Queste le offerte delle aziende del Centro Servizio Grosseto.

Per informazioni contattare il Centro Servizio Grosseto 0564416375 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o recarsi in Via Monte Cengio 13/15 58100 Grosseto



1 stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca da metà giugno un aiuto cuoca e una cameriera max 29 anni minima esperienza pat b automuniti (cod 11812-11813)

2 albergo nella zona di roccastrada ricerca da giugno un cuoco cucina toscana con esperienza, un aiuto cuoco con esperienza e un cameriere con esperienza anche di barista/barman si offre vitto e alloggio si predilige personale della zona o della provincia di grosseto (cod 11808-11809-11807)

3 struttura alberghiera a circa 30km da Grosseto ricerca un pizzaiolo con esperienza nel settore da giugno a dicembre 2020 si offre alloggio (cod 11806)

4 stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un cuoco con esperienza nel settore orario di giorno (cod 11810)

5 struttura nella zona di Scansano ricerca un apprendista manutentore max 29 anni con minima esperienza non si offre alloggio pat b automunito da giugno 2020 contratto anche part time (cod 11787)

6 pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore contratto a tempo indeterminato orario spezzato pat b automunito (cod 11811)

7 struttura extra alberghiera nella zona di Orbetello ricerca un bagnino con brevetto acque esterne dal 18 giugno al 15 settembre pat b automunito (cod 11814)

8 capo ricevimento con esperienza pluriennale nel settore inglese e tedesco da giugno a settembre zona scarlino no alloggio pat t automunito (cod11740)

9 addetta ricevimento con esperienza nel settore conoscenza lingua inglese e preferibile lingua tedesca struttura alberghiera a pochi chilometri da Grosseto per i mesi di luglio e agosto pat b automuniti (cod 11741)

10 bar nelle vicinanze di Grosseto ricerca un cameriere di sala con esperienza bar/caffetteria orario dalle 16 alle 24 da giugno a fine settembre pat b automunito (cod 11816)





