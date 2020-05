'Il 18 maggio noi non apriamo'

Gruppo Corona Ristoratori Pubblici Esercizi provincia di Grosseto: "Aspettiamo regole certe e chiare".

Grosseto: "La qualità è la caratteristica dei nostri locali - si legge nella nota dei Ristoratori del Gruppo Corona della provincia di Grosseto -. Ma la qualità non è soltanto nei piatti che prepariamo e offriamo, ancor più oggi, è nella modalità di accoglienza, nell'organizzazione dei locali, nell'osservanza delle regole.

Le attuali indicazioni del Governo e della Regione non offrono un quadro normativo chiaro per quanto riguardano i comportamenti da adottare nella riapertura e le norme da rispettare.



L'approccio appare approssimativo soprattutto per noi che come esercenti ne rispondiamo e ne risponderemo dal punto di vista delle responsabilità.



Tra i tanti, innumerevoli, limiti c'è anche la mobilità interclusa tra regioni e ancor più tra nazioni. Non basta la clientela locale, infatti, per far vivere i nostri Ristoranti, è indispensabile garantire flussi di clienti esteri che già da anni ci conoscono e ci scelgono. La scelta di posporre a giugno la riapertura all'esterno comporta, soprattutto per i più piccoli (e sono la maggioranza) il rinvio delle assunzioni stagionali. Partire oggi è come essere zoppi, riaprire senza clienti è un doppio danno a trattorie e locande i cui equilibri economici sono da sempre precari.



Ci prendiamo un po' di tempo per essere pronti al meglio perché innanzitutto rispettiamo i nostri clienti. Nel frattempo, chi ha deciso di servire i propri piatti con l'asporto e il delivery continuerà a soddisfare in tal modo la clientela di “vicinanza” contenendo al massimo i costi di gestione.



Aspettiamo regole certe e chiare, dunque, e, siamo certi che riapriremo presto, però vogliamo farlo bene. Chiediamo a Governo e Regione rispetto del nostro lavoro e serietà. Noi siamo uno dei canali più importanti dell'economia toscana, di valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici".



I promotori: Roberto Conti, Liliana Marrini, Stefano Bertolai, Riccardo Ardiccioni, Manuel Forieri.

Le strutture del Gruppo Corona sono in tutti i 28 comuni della provincia di Grosseto.