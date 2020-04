Contrasto Covid-19: Sei Toscana e Confindustria Toscana Sud siglano accordo per servizi igienizzazione e sanificazione attività produttive

L’accordo agevolerà, anche da un punto di vista economico, le imprese e le attività produttive in vista della loro possibile riapertura durante la “Fase 2” .

Grosseto: Siglato l’accordo fra Sei Toscana e Confindustria Toscana Sud per promuovere e incentivare i servizi di igienizzazione e sanificazione di imprese e attività produttive in vista della loro possibile riapertura durante la “Fase 2”.

Questa mattina l’Amministratore delegato di Sei Toscana, Marco Mairaghi e il presidente di Confindustria Toscana Sud, Paolo Campinoti hanno firmato l’accordo di collaborazione tecnico-commerciale che agevolerà, anche da un punto di vista economico, le attività aderenti all’Associazione. Le imprese potranno affidare a Sei Toscana il compito di sanificare e igienizzare tutti i locali ad uso aziendale, così da garantire la riapertura in un contesto di totale sicurezza sanitaria, sia per i lavoratori coinvolti, sia per tutte le comunità del territorio.

Sei Toscana sta già svolgendo da diverse settimane attività straordinarie di sanificazione e igienizzazione di ambienti, locali e aree sia interne che esterne, private e pubbliche. Le varie tipologie di intervento adottate sono conformi e rispondenti alle vigenti normative in materia e alle recenti linee guida e documenti di indirizzo emanati dagli Istituti nazionali preposti. Tutti i prodotti utilizzati per gli interventi sono certificati in base a quanto previsto dalla normativa europea UNI EN 13697 e comunque consigliati da OMS anche per precedenti interventi legati a pandemie mondiali. Non solo, la Società può mettere a disposizione delle imprese, oltre che dei Comuni, anche macchinari di ultima generazione capaci di compiere le operazioni di pulizia e igienizzazione con un getto di vapore acqueo alla temperatura di 140 C°, utilizzando così solo acqua senza l’aggiunta di alcuna sostanza.

“In questo momento così complesso, abbiamo dato da subito la nostra disponibilità in primis a tutti i 104 Comuni dell’ATO Toscana Sud, ma anche alle imprese e ai privati, per attività specifiche di contrasto alla diffusione del coronavirus – spiega Marco Mairaghi, amministratore delegato di Sei Toscana –. Grazie alla professionalità e all’esperienza dei nostri lavoratori siamo in grado di rispondere con velocità e precisione a tutte le richieste che ci arrivano e che ci arriveranno. Siamo orgogliosi di aver firmato l’accordo con Confindustria con l’obiettivo di dare il nostro contributo per uscire il prima possibile da questa situazione di emergenza”.

«Una ripresa delle attività economiche in tempi ragionevolmente rapidi è cruciale per evitare conseguenze irreparabili all'economia del nostro territorio e dunque alla vita di tante famiglie – dice Francesco Pacini, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustra Toscana Sud – ma ovviamente la riapertura delle imprese deve avvenire seguendo tutte le condizioni di sicurezza, presupposto che abbiamo sempre considerato e annunciato come irrinunciabile. Oggi, anche grazie a questo prezioso accordo con Sei Toscana, possiamo dire che le nostre imprese dispongono di una serie di professionisti valdi ad assicurare il servizio di igienizzazione e sanificazione delle attività produttive, a condizioni particolarmente vantaggiose. Una ragione in più per affrontare con fiducia la Fase-2 che sta arrivando. Una fiducia che non deve mai mancare in chi fa impresa, nonostante il momento sicuramente buio che stiamo attraversando».