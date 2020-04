Ordini Professionali: 'Affrontare l'emergenza con un quadro legislativo da emergenza'

La Federazione Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Toscani, fa una riflessione sul momento attuale.

Grosseto: "In un momento di emergenza mondiale, - dice una nota della federazione Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - nella quale non resta che prendere coscienza della situazione che stiamo vivendo, con importanti sacrifici sociali ed economici, e della conseguente necessità di migliorare tale condizione in modo da svolgere il lavoro più velocemente, si assiste all’emanazione di aggiornamenti per la regolamentazione dell’attività edilizia da parte della Regione Toscana che avanza con ritocchi puntuali, insensati in un quadro generale, che rischiano di creare ancora più confusione".

"Tra le cose che questo momento può insegnare è che è necessaria la tanto richiesta semplificazione quale agevolazione per gli operatori del settore senza che in nome della stessa siano al contrario generate ulteriori incombenze. Ci auguriamo davvero che tutti i sacrifici di oggi non si traducano in un’altra occasione persa domani", così termina la nota.

(foto di repertorio)