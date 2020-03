'Cura Italia': 'Bonus da 600 euro, ci si puÃ² rivolgere a Cna Grosseto per fare domanda'

'Cura Italia': 'Bonus da 600 euro, ci si può rivolgere a Cna Grosseto per fare domanda'

Assistenza agli associati e ai cittadini, senza bisogno di recarsi in sede.

Grosseto: È possibile rivolgersi a Cna Grosseto per richiedere il bonus di 600 euro stanziato dal Governo per gli autonomi in questa fase di emergenza sanitaria.

Dal primo aprile, infatti, le partite iva e i collaboratori iscritti alla gestione separata possono presentare domanda sul sito dell’Inps, l’istituto nazionale di previdenza. Cna Grosseto può presentare assistenza nella presentazione della richiesta, senza bisogno di recarsi presso gli sportelli.

Il servizio è gratuito per tutti gli iscritti all’associazione, mentre i non associati potranno usufruirne sottoscrivendo la tessera Cna Cittadini, che dà diritto anche una serie di sconti e convezioni su tutto il territorio nazionale.

Per avere informazioni basta scrivere un’email ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare ai numeri 0564 4711 per sede territoriale di Grosseto, 0564 93 0564 955683 per la sede di Castel del Piano, 0566 48011 per la sede di Follonica, 0564 629634 per la sede di Manciano, 0566 904023 per la sede di Massa Marittima, 0564 863375 per la sede di Orbetello e 0564 614414 per la sede di Pitigliano.