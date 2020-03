Al via il corso online di preparazione per la prova selettiva del TFA sostegno

Iscrizioni aperte fino al 25 marzo.

Grosseto: La FLC CGIL Grosseto, in collaborazione con Proteo Fare Sapere Grosseto, ha attivato per il secondo anno consecutivo il corso di preparazione al concorso TFA sostegno, il corso di specializzazione all’insegnamento di sostegno, le cui prove preselettive si svolgeranno il 18 e il 19 maggio in diverse università italiane.

Per questa edizione il corso della FLC CGIL è stato organizzato totalmente online nel rispetto delle restrizioni causate dall’emergenza Covid-19; prevede 5 moduli per un totale di 15 ore che affrontano le tematiche cruciali oggetto dei test. Inoltre vengono fornite delle esercitazioni e simulazioni delle prove di accesso, pensate per prendere confidenza con le tipologie di quesiti, valutare le proprie conoscenze e allenarsi a rispondere in 2 minuti. I contenuti del corso sono organizzati con una parte comune e da una parte differenziata per ordine e grado.

I moduli sono preparati da professionisti del settore e affrontano le tematiche principali oggetto del bando, come le competenze socio-psico-pedagogiche e didattiche, la didattica diversificata in funzione del grado di scuola; empatia e intelligenza emotiva; creatività e pensiero divergente; competenze organizzative e giuridiche nella scuola dell’autonomia.

Per iscriversi basta collegarsi al sito della FLC CGIL Grosseto: http://www.flc-toscana.it/joomla/index.php/grossetoe riempire il form on-line, c'è tempo fino a mercoledì 25 marzo.

Al termine del corso sarà rilasciata una certificazione di Proteo Fare Sapere. Il contributo richiesto per partecipare al corso è di € 100, mentre per gli iscritti alla FLC- CIGIL è di € 75.

Per maggiori informazioni scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamare il numero 347.2748870, sul sito della FLC CGIL Grosseto è disponibile il programma con il dettaglio delle singole lezioni.