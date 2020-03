Diventare ‘Web developer0 con il corso di Assoservizi

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 17 marzo: 15 posti a disposizione.

Grosseto: L'agenzia formativa Assoservizi di Confindustria Toscana Sud organizza nella sede della delegazione di Grosseto un corso di qualifica per “Web developer: tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software”.

Il corso è gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana, e offre 15 posti rivolti a maggiorenni disoccupati, inoccupati o inattivi (iscritti a uno dei Centri per l'impiego della Toscana) che siano residenti o domiciliati nella regione e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.

Per iscriversi c'è tempo fino a martedì 17 marzo (info e moduli sono sul sito http://assoservizi.eu/corsi-gratuiti/corso-web-developer/; le domande di iscrizione, con gli allegati richiesti, devono essere presentate alla sede di Assoservizi, in via Monte Rosa 196 a Grosseto, aperta ogni giorno feriale dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18, oppure inviate con raccomandata).

«Il corso – spiega Sabrina Nosso, coordinatrice di Assoservizi – si propone di rispondere alle esigenze di digitalizzazione delle imprese del territorio e assicurare concrete occasioni occupazionali, formando un tecnico in grado di pianificare e redigere le fasi di realizzazione del software e svilupparne il sistema. Non solo: è previsto anche l'insegnamento di competenze particolari come scrivere le righe di codice dei programmi, pianificare e realizzare il test e il debug, assicurare la corretta manutenzione e il necessario aggiornamento del software.

Inoltre il “web developer” saprà sviluppare applicazioni web con linguaggi Php-MySql e disegnare siti web e contenuti multimediali». Il corso prevede 670 ore di formazione di cui 340 in aula, nella sede grossetana di Assoservizi, più 330 di stage e 30 ore di misure di accompagnamento, da marzo a gennaio, con un calendario di lezioni di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Al termine, superato l'esame finale, è previsto il rilascio di un attestato di qualifica di tecnico.