Un corso per posatore caposquadra di serramenti

24 ore di formazione nel mese di marzo per ottenere la qualifica riconosciuta a livello europeo.



Grosseto: Un corso di formazione della durata di 24 ore per diventare “posatore caposquadra” di serramenti. Lo organizza nel mese di marzo Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, insieme al consorzio Legno Legno.

Il posatore di serramenti, così come definito dalla norme Uni11673, è un soggetto qualificato per la posa in opera in edifici di nuova costruzione o già esistente. Non si tratta di una qualifica obbligatoria, ma di una figura altamente specializzata che può rendere più performante il mercato e tutta la filiera.



“Attraverso il corso – spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – gli operatori possono acquisire conoscenze, abilità e competenze conformi al quadro europeo delle qualifiche”.



Per alcune categorie è possibile usufruire di voucher e frequentare il corso gratuitamente.

“Si tratta di un’occasione importante per formarsi – commenta Mauro Sellari, vicepresidente di Cna Grosseto e presidente dell’Unione Produzione di Cna Toscana – soprattutto se il Governo recepirà la direttiva Ue 2018/844 che prevede che gli incentivi volti a migliorare l’efficienza energetica in edilizia, come il nostro econobonus, debbano essere erogati quando i lavori sono eseguiti da installatori certificati o qualificati”.



L’effettivo risparmio energetico, infatti, dipende dalla qualità dei lavori di ristrutturazione che dipendono dal materiale e dall’apparecchiatura utilizzati, ma anche dalla capacità dell’installatore “… ed ecco perché è importante formarsi e ottenere qualifiche specifiche anche se non richieste al momento dalla legge”, aggiunge Sellari.



Gli interessati possono richiedere informazioni a Cna Servizi chiamando il numero 0564 4711 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.