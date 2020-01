Lavori pubblici e appalti: una giornata di confronto tra imprese, enti e professionisti

Grosseto: La promuovono Cna Grosseto e Anci Toscana e per presentare l’iniziativa, che segna l’avvio di una collaborazione, è in programma una conferenza stampa mercoledì 22 gennaio, alle 11, nella sede di via Birmania a Grosseto.

Una giornata di approfondimento e confronto sul tema dei lavori pubblici e degli appalti. La organizza Cna Grosseto insieme ad Anci Toscana il 28 gennaio prossimo. Per presentare l’iniziativa, che sarà la prima di una serie di appuntamenti organizzati insieme all’associazione dei Comuni toscani, è in programma una conferenza stampa mercoledì 22 gennaio, alle 11, nella sede dell’associazione degli artigiani in via Birmania 96 a Grosseto.

Saranno presenti Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, e Francesco Limatola, sindaco di Roccastrada e responsabile area Lavori pubblici e Codice degli appalti di Anci Toscana.