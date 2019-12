Sindacato: â€˜Integrata la segreteria della Cisl Grossetoâ€™

Sindacato: ‘Integrata la segreteria della Cisl Grosseto’

Eletta Marina Sembiante, della First, che affiancherà Fabio Carruale e il segretario generale Fabrizio Milani.

Grosseto: Il Consiglio generale della Cisl di Grosseto, alla presenza del segretario generale Cisl Toscana Riccardo Cerza, ha rinnovato le cariche.

Nlla sede di via Senegal si è tenuta la riunione per l’elezione della segretaria Ust Cisl. Accanto a Fabrizio Milani, segretario generale, e Fabio Carruale, è stata eletta Marina Sembiante, già nella segreteria della First Cisl Grosseto, la federazione dei bancari. Sembiante va a sostituire, dopo le sue dimissioni, Katiuscia Biliotti eletta, invece, nella segreteria della Fisascat Cisl.