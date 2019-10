Fondazione Its Eat - A Grosseto nasce l’Etichetta 4.0 per i prodotti agroalimentari

Grosseto: Grosseto diventa terra di innovazione per il settore agroalimentare. Gli studenti del percorso di formazione post-diploma Food Identity Management, organizzato in città dalla Fondazione Its Eat - Eccellenza Agroalimentare Toscana, hanno ideato e realizzato l’Etichetta 4.0 che sarà presentata in una vetrina di livello internazionale come la fiera dell’innovazione Maker Faire in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre a Roma.

Il progetto, coordinato dal professor Paolo Vozzi, ha impegnato un gruppo di giovani allievi che hanno scelto di utilizzare la tecnologia della “realtà aumentata” per raccontare e valorizzare le eccellenze agroalimentari locali.

L’Etichetta 4.0 ha già trovato un prestigioso riconoscimento nazionale: il progetto è stato selezionato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e dal Ministero dell’Istruzione tra i principali modelli di innovazione che verranno presentati al Maker Faire, l’evento mondiale che celebra il “fai da te” tecnologico.