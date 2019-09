‘Apprendistato e Tirocini’ la Cgil denuncia utilizzo improprio della formazione

Renzetti: «Basta con il ricorso a buoni strumenti di formazione professionale per avere personale a basso costo, aggirando la normativa e illudendo i giovani sulla stabilizzazione. Cgil in campo per cambiare le cose».

Grosseto: Dopo il focus sul caporalato della settimana scorsa, proseguiamo il viaggio dentro la precarietà con l'approfondimento su quel che sta accadendo con i tirocini (o stage formativi) e l'apprendistato professionalizzante.

«È sotto gli occhi di tutti – spiega il segretario della Camera del lavoro, Claudio Renzetti – ma purtroppo si sta colpevolmente sottovalutando l’utilizzo distorto di strumenti di formazione importanti come l’apprendistato professionalizzante e i tirocini (o stage formativi). Utilizzo che risponde all’obiettivo improprio di avere personale a basso costo e a tempo determinato, al posto di quello assunto regolarmente.

Una distorsione che ha due effetti deleteri: da una parte si spremono come limoni giovani lavoratori ai quali si dà l’illusione di una formazione in vista dell’assunzione a tempo indeterminato, che non arriverà mai. Dall’altra, a causa della metodologia di rilevazione scelta dall’Istat, si sottostima pericolosamente la disoccupazione reale. Perché a ogni apprendistato o tirocinio - che non sfociando nell’assunzione hanno un elevatissimo turn over – basta corrisponda anche un solo giorno di lavoro nell’anno successivo, perché sia contabilizzato come un posto di lavoro stabile. Quando evidentemente non è così.

Ciò detto – aggiunge Renzetti - bisogna essere consci che l’abuso di uno strumento efficace come l’apprendistato, è conseguenza diretta della scelta fatta nel 2015 con il Jobs Act di rimuovere l’obbligo di stabilizzare almeno il 30% delle persone in formazione, con l’obiettivo di arrivare al 50% nel triennio. Rimosso quell’obbligo, infatti, il risultato concreto è stato che troppo spesso si è ricorso all’apprendistato per il periodo in

cui vale lo sgravio retributivo, dopodiché si licenziano le persone e se ne assumono altre. Precarizzando ancora di più il mercato del lavoro e quindi la vita delle persone. Per i tirocini, che non sono nemmeno un rapporto di lavoro, ma hanno un compenso di 500 euro (cofinanziati dalla Regione per 300), si è arrivati allo stesso utilizzo improprio.

In questo quadro, va specificato che non tutti i comparti produttivi hanno la stessa dinamica. Nell’artigianato, nel manifatturiero industriale e nell’agricoltura, ad esempio, dove i datori di lavoro hanno interesse a formare i lavoratori con apprendistato e tirocini, le persone vengono in genere formate per essere poi assunte.

C’è poi un ambito intermedio, che in questi anni di crisi ha visto le aziende ricorrere periodicamente ad apprendistato e tirocini in modo improprio per superare i momenti di crisi. Infine ci sono comparti, come la grande e media distribuzione organizzata, nei quali questo stravolgimento degli strumenti di formazione ha qualche volta assunto caratteristiche strutturali. Con alcune aziende che praticano sistematicamente il turn over di giovani lavoratori in formazione per fargli svolgere le mansioni più disparate, col fine di abbattere il costo del lavoro e acquisire fette di mercato a discapito di aziende che impiegano personale a tempo regolarmente contrattualizzato.

Di fronte a simili pratiche di vero e proprio dumping, molti giovani subiscono in silenzio. Quelli che reagiscono, nauseati dal sistema, di solito optano per un equo indennizzo. Firmando il connesso obbligo tombale di non divulgazione. Mentre i pochi che lottano per riavere il posto di lavoro dovuto, una volta raggiunto l'obiettivo, preferiscono uscire dall'incubo e dimenticarselo per sempre.

Stando così le cose, per la Cgil è necessaria una legge che fissi di nuovo obblighi percentuali di stabilizzazioni. Ma servirebbero anche norme più stringenti ed un sistema ordinario di controlli finalmente efficaci per salvaguardare i nostri giovani e la buona formazione. Ma anche per tutelare le tante aziende etiche che, pur in assenza di obblighi, hanno sempre continuato a comportarsi correttamente, subendo l’ingiusta concorrenza dei soliti furbetti. Questo tipo di abusi, inoltre, quando scoperti, andrebbero resi noti ai cittadini. Perché alla fine la differenza la potrebbero fare davvero i consumatori.

Tutto questo – aggiunge Renzetti – non può essere un problema solo per la Cgil. Ci aspettiamo che regione Toscana, istituzioni e parti datoriali si interroghino su quello che sta accadendo nella realtà, prendano consapevolezza e mettano in campo soluzioni. L'uso corretto di apprendistato e tirocini è una risorsa, ma l'abuso va colpito.

Da parte nostra – conclude il ragionamento il segretario provinciale della Cgil – siamo pronti ad aprire una vertenza e a svolgere anche una “rilevazione statistica di strada” di questi fenomeni. Presidiando i luoghi di lavoro e distribuendo questionari anche a gazebo e banchetti. Il problema c’è e siamo intenzionati a non farlo marcire».