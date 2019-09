UGL: ‘Operatori Sei Toscana offesi durante lavoro’

“Operai offesi e spintonati durante l’esercizio del proprio lavoro” Sembra un paradosso ma è ciò che sta accadendo agli operatori ecologici a terra di SEITOSCANA che si trovano a lavorare nel comprensorio ATO TOSCANA SUD.

Durante la soffiatura di residui presenti ai bordi delle strade e sopra i marciapiedi mediante soffioni a norma di legge per permettere all’operatore sulla macchina spazzatrice di raccogliere gli stessi.

I proprietari di mezzi parcheggiati lungo le strade interessate e i proprietari di negozi inveiscono verbalmente ed in alcuni casi con spintoni contro gli operai accusandoli di sollevare polvere, di sporcare le loro automobili o invadere con il pulviscolo i loro negozi.

Fino a quando si è trattato di ingiurie e offese personali, gli operai hanno sopportato la situazione, anche se incresciosa sapendo che stavano facendo il loro dovere con i mezzi corretti per tale attività forniti dall’azienda SEITOSCANA. Con il cambio di atteggiamento della popolazione soprattutto nella città di Grosseto, hanno iniziato a sentirsi in pericolo per gli spintoni ricevuti fino a raggiungere l’apice nella giornata di sabato 14 c.m. in cui l’aggressione ha causato lo svenimento di un operatore.

Gli operai chiedono alle autorità competenti di essere tutelati e protetti anche con l’ausilio delle Forze dell’Ordine oppure chiedono di essere forniti di strumenti di lavoro che provocano meno spolverio in modo da svolgere la propria attività in sicurezza e tranquillità.