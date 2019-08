Concorsi Istruttore di Polizia Municipale: corso della FP CGIL Siena

Siena: La FP CGIL di Siena organizza un corso di preparazione per concorsi di Istruttore di Polizia Municipale categoria C, CCNL Funzioni Locali.



Destinatari: coloro che vogliano partecipare a tutti i concorsi per istruttore di polizia municipale/locale del territorio.

Pre-requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, patenti A (Comuni di Siena e Poggibonsi) e B.

Posizione lavorativa: inoccupati, disoccupati ed occupati.



Sede di svolgimento corso: Siena (sala da definire in relazione al numero di iscritti)

Durata complessiva: 42 ore, dalla prima settimana di settembre.

Lezioni: 2 volte a settimana per 4 ore ciascuna (il lunedì ed il mercoledì 18-22) e un sabato (8,30-14,30)



Contenuti: materie inerenti i concorsi di polizia municipale/locale regione Toscana: Testo unico degli enti locali DL 267/2000, Procedimento amministrativo L241/1990, Legge di depenalizzazione reati 689/81, Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), legge quadro Polizia Municipale 65/1986 e norme in materia di Polizia comunale e provinciale LR 12/2006, Codice Penale e Codice di Procedura Penale, legislazione nazionale, regionale e locale in materie di Edilizia, Commercio, Ambiente ed Urbanistica.



Obiettivi del corso: fornire una preparazione di base teorico pratica, conoscenze e metodologie per l'attività della figura di agente di polizia municipale.



Docenti: Comandanti, Ispettori ed Agenti dei Corpi di Polizia municipale e provinciale del territorio



Metodi didattici: lezioni frontali in aula ed esercitazioni con la presenza del docente/i e tutor. Durante le esercitazioni saranno sviluppate le abilità e le competenze in affiancamento del docente e del tutor.



Per la partecipazione è necessaria l'iscrizione alla CGIL (anche contestualmente all’inizio del corso, se non già posseduta) più un contributo spese, comprensive di eventuali dispense.



L’iscrizione al corso dovrà essere formalizzata giovedì 29 agosto 2019 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18 presso la CGIL di Siena, La Lizza 11, ufficio della Funzione Pubblica (1° piano).



Per coloro che hanno già preso parte alla sessione scorsa (feb. ’19), basterà una comunicazione via email ai indirizzi sotto riportati.



La partecipazione al corso non comporta l’automatica iscrizione ai bandi di concorso, né attribuisce punteggio per lo stesso.