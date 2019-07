La Maremma ai vertici di Confagricoltura Toscana

Grosseto: Per la prima volte un grossetano assume il ruolo di presidente. Si tratta di Marco Neri e l’associazione provinciale del mondo agricolo plaude a questa elezione, auspicando che vi sia impregno a sviluppare un sindacato aperto al confronto e al dialogo, rispetto delle proprie idee, a pronto a vigilare sul nuovo piano di sviluppo rurale, ma anche alla ridefinizione il ruolo delle provincie come sintesi politica di un territorio.

Soddisfazione per questo incarico elettivo è stata espressa dal presidente Attilio Tocchi, che commenta . “Invio un grosso in bocca al lupo al nuovo presidente con il quel sono certo collaboreremo per il bene dei nostri soci e dell’agricoltura in generale.”

Intanto, dal punto di vista operativo, Confagricoltura Grosseto ha organizzato per oggi (giovedì 4 luglio) alle ore 15 nella sala conferenze della sua sede in via Aurelia Antica,46 una riunione tecnica per l'attivazione dei Progetti Integrati di Distretto - PID Agroalimentare, alla quale son invitate tutte le aziende interessate a partecipare.

“I Progetti integrati di distretto - spiega il presidente Attilio Tocchi - sono uno strumento che aggrega più imprese che sviluppano la loro attività all'interno di territori “distrettuali" e consentiranno di sostenere la redditività delle aziende agricole, aiutando lo sviluppo dei territori, incentivando nel contempo l'innovazione di processo e di prodotto nonché la cooperazione tra le aziende stesse.

” Ricordiamo che la domanda PID deve essere presentata dal capofila del Progetto entro le ore 13.00 di martedì 23 luglio 2019, mediante procedura informatizzata sulla piattaforma ARTEA.