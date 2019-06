Partnership tra Generali Italia e Confartigianato Imprese Grosseto

Offerte dedicate e consulenza specializzata per affiancare famiglie e imprese e favorire lo sviluppo del territorio e dell’economia locale.

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto fa un ulteriore passo verso i propri associati firmando un accordo con Generali Italia. La partnership prevede, per gli associati a Confartigianato di Grosseto, la possibilità di beneficiare di un’offerta dedicata di Generali Italia, con accesso a condizioni esclusive alle soluzioni assicurative per la tutela della propria famiglia e della propria impresa.

L’accordo punta a consentire ai titolari di impresa di lavorare con maggiore serenità avendo al loro fianco i consulenti di Generali Italia.

L’accordo nasce dalla volontà di sensibilizzare e affiancare gli iscritti nelle sfide quotidiane, rispondendo ai bisogni degli imprenditori: dalla protezione del patrimonio alla cyber security, dalla continuità delle attività di impresa alla valorizzazione del “capitale umano”. Generali Italia affiancherà gli associati Confartigianato Grosseto anche nella protezione della famiglia grazie ad una rete consulenziale altamente specializzata.

Gabriele Tedesco, Responsabile della rete agenziale di Generali Italia, dichiara: “Con questo accordo vogliamo essere partner di vita degli associati di Confartigianato di Grosseto, affiancando famiglie, imprenditori, professionisti, artigiani e commercianti nella ricerca delle soluzioni più adatte a garantire la loro tranquillità e la loro sicurezza. Potranno contare così sulla competenza e sull'esperienza dei professionisti di Generali Italia, che vanta la più capillare e qualificata rete distributiva sul territorio nazionale.”

“Da sempre – precisa il presidente Giovanni Lamioni - l’obbiettivo di Confartigianato Imprese è far crescere il tessuto economico del territorio e lo fa aiutando le pmi locali, con tale intento abbiamo scelto di dar vita a questa collaborazione che, siamo certi, potrà dare risposte adeguate ai nostri iscritti. Il nostro primo valore sono i nostri soci e la nostra politica è ascoltarli, sviluppare progetti e attivarci per favorire percorsi agevolati come quello che oggi inauguriamo va in questa direzione. Ovviamente noi ci limiteremo al primo step predisponendo in ogni nostra sede provinciale un apposito desk dove chi desidera potrà ricevere suggerimenti; sarà poi Generali Italia ad offrire soluzioni mirate caso per caso. Crediamo - conclude Lamioni - che anche questo sia un importante tassello nel quadro di aiuto all’economia del territorio, alla tutela delle persone e in generale al benessere sociale, tutti traguardi che fanno parte della politica di Confartigianato Imprese Grosseto.”

“Per Confartigianato Imprese Grosseto – aggiunge il segretario Generale Mauro Ciani - affiancare le imprese nel percorso di crescita significa informare, difendere e sostenere le imprese ed i lavoratori del mondo dell’artigianato. Oggi la nostra Associazione consolida questa politica grazie ad un accordo, il primo del genere fatto a Grosseto, con Generali Italia, l’assicuratore leader del mercato assicurativo in Italia e in Europa con oltre 23 miliardi di premi totali, che si impegna a offrire soluzioni individuali a condizioni esclusive a chi è nostro associato ma anche ai familiari. La nostra missione è supportare gli imprenditori e la sinergia siglata con una prestigiosa compagnia assicurativa va in questa direzione.”