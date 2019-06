Confesercenti, due nuovi corsi gratuiti per chi vuole lavorare nel settore del turismo

Grosseto: Il Cescot Confesercenti sta organizzando due nuovi corsi gratuiti riservati a chi vuole lavorare nel settore del turismo. Il primo corso, della durata di 250 ore, è quello di hotel management e si terrà nel periodo luglio-novembre. Dieci i posti disponibili. Le elzioni si terranno a Grosseto e il termine ultimo per le iscrizioni è quello del primo luglio.

Il secondo corso è invece quello di addetto al ricevimento, della durata di 900 ore partirà invece a settembre. Anche in questo caso i posti disponibili sono dieci e per iscriversi c'è tempo siano al 29 giugno.

Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità: consegnate a mano presso Cescot Formazione srl (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e mercoledì dalle 14,30 alle 16,30); per raccomandata A/R presso Cescot Formazione srl via de Barberi 108 Grosseto riportando la dicitura (a secondo del corso scelto) “Domanda iscrizione corso hotel management” oppure “Domanda iscrizione corso AAR”. I corsi sono totalmente gratuiti perché finanziati dalla regione Toscana.

Info: Cescot Formazione srl via De' Barberi, 108 Grosseto, tel 0564.438809. La modulistica per la presentazione delle domande è scaricabile dai siti: www.cescot-formazione.it