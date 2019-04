EUROMEC2: quando lâ€™innovazione e lo sviluppo portano a nuovi posti di lavoro

EUROMEC2: quando l’innovazione e lo sviluppo portano a nuovi posti di lavoro

Competitività, innovazione, benessere aziendale, formazione continua e tanti nuovi posti di lavoro, anche in Toscana.

Grosseto: Euromec2 festeggia nel 2019 il suo 34esimo compleanno. Attiva sul mercato dal 1985, oggi è partner di riferimento per più di 25.000 aziende (clienti attivi) nel mondo dell'Automotive e della Mobilità, dell'Industria e dell’Artigianato per tutto il territorio italiano.

L’azienda distribuisce il marchio Innotec della multinazionale belga PCS Innotec International NV, che sviluppa e produce prodotti innovativi per uso professionale, cioè efficienti soluzioni tecnico-chimiche per la manutenzione, l’installazione, la riparazione.



Con più di 80 tra dipendenti, venditori tecnico-commerciali e capi area, |Euromec2| mira ad essere sempre più vicina ai clienti diventando per loro un partner insostituibile: comprendendone il business e le sfide, conoscendone i mercati e ascoltandone le necessità.



La crescita del paese parte dalla crescita delle persone, ed Euromec2 offre nuovi posti di lavoro qualificati su tutto il territorio nazionale, curando la formazione e certificando le competenze. L’azienda crea quindi seri e strutturati percorsi di crescita personale intorno a 4 principi e valori: Qualità - Formazione - Rispetto per le persone - Benessere Aziendale.



Le ricerche di personale sono aperte in tutta Italia, e anche a Grosseto, dove saranno valutate candidature per una figura di Venditore Tecnico Commerciale nel settore Industria.

Qui il dettaglio delle ricerche:

https://www.euromec2.it/lavora-con-noi