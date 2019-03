Corso di formazione gratuito Qualifica di Tecnico Sviluppatore Dot.Net: aperte le iscrizioni

Per presentare domanda c'è tempo fino a martedì 30 aprile.

I posti disponibili sono 12. La sede di svolgimento sarà Siena.



Siena: Sono aperte fino a martedì 30 aprile le iscrizioni al corso di formazione Qualifica Tecnico “Sviluppatore Dot.Net”, finanziato dalla Regione Toscana con Decr. N.15227 del 13/09/2018. Il corso gratuito è organizzato da Assoservizi, l'agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud. I posti disponibili sono 12, la sede di svolgimento Siena.

Il percorso ha l’obiettivo di formare tecnici sviluppatori che siano in grado di realizzare/programmare applicazioni ICT e scrivere le specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti di Legge, in rispetto agli obblighi normativi in materia di accessibilità e alle esigenze del cliente. La frequenza al corso, previo superamento dell’esame finale, consente l'acquisizione di un Attestato di Qualifica di Tecnico livello 4 EQF.



Durata e sede. Il corso rientra nei Bandi Strategici del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e del progetto Giovanisì ed avrà durata complessiva di 600 ore, di cui 250 di stage in aziende del territorio. Il calendario settimanale si svolgerà da maggio 2019 a gennaio 2020, per circa 30 ore di impegno settimanale. La sede di svolgimento sarà quella di Assoservizi in via Dei Rossi 2 a Siena e Loc. Salceto a Poggibonsi (SI).



Requisiti. Per poter presentare domanda di partecipazione al corso è necessario essere inattivi, inoccupati o disoccupati e possedere il titolo di istruzione secondaria superiore o avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento. Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili (12), verrà effettuata una selezione.



Iscrizione. Per reperire la documentazione necessaria per l'iscrizione è sufficiente collegarsi al sito www.assoservizi.eu. Le domande potranno essere consegnate entro martedì 30 aprile tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a mano presso una delle sedi di Assoservizi a Grosseto e Siena. E’ prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso.



Per maggiori informazioni è possibile contattare Assoservizi Srl (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17), chiamando il numero 0577-2571 (ref. Alessandro Botti e Elena Frilli).