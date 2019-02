Sindacato Failp-Cisal: ‘Poste cerca giovani laureati’

“Offerto contratto lavoro per la durata massima di 36 mesi. Il profilo richiesto è per consulenza in ambito finanziario e commerciale”.

Firenze: “In relazione al Piano strategico “Deliver 2022”, con riferimento ai Servizi Finanziari e in un’ottica di rafforzamento della rete commerciale, - dice in una nota il sindacato Falip-Cisal Toscana – che Poste Italiane ricerca giovani laureati in discipline economiche da avviare all’attività di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi collocati da Poste Italiane”.

“I candidati individuati, - continua la nota del sindacato - saranno inseriti all’interno della rete di Uffici Postali su tutto il territorio nazionale.

Questi i requisiti richiesti per partecipare:

Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110.

• Spiccate doti commerciali, forte orientamento al cliente e dinamismo.

Conoscenze professionali: Ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

Sede di lavoro - Intero territorio nazionale

Tipologia offerta - Contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi”

Gli interessati possono registrarsi ed inserire la loro candidatura direttamente sul portale internet: https://erecruiting.poste.it/

Maggiori info presso le Segreterie del sindacato FAILP-Cisal