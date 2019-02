Grosseto Export a Milano per l’evento Connext

Grosseto: Grosseto Export sarà a Milano il 7 e 8 febbraio per partecipare a Connext, l’evento di networking e B2B di Confindustria.

Il Consorzio si presenterà agli operatori della distribuzione tedesca del settore Food & Beverage per promuovere tutte le aziende associate e i loro prodotti.

“L’obiettivo della nostra partecipazione a Connext -spiega il presidente di Grosseto Export Daniele Lombardelli – è quello di raccogliere manifestazioni di interesse e sviluppare un follow up commerciale. Il consorzio Grosseto Export da 45 anni opera per favorire l’internazionalizzazione delle aziende associate, che oggi sono più di 30, tutte del settore agroalimentare. Le tavole di tutto il mondo apprezzano il made in Italy, il nostro compito è quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta, attraverso le numerose iniziative di business to business che organizziamo e la partecipazione ai principali eventi del settore, in Italia e all’estero.”



Volendo raccontare il Consorzio Grosseto Export attraverso i numeri parliamo di una media di 1000 ore di consulenza all’anno, a cui si aggiungono 1500 ore di follow up, oltre 100 trattative commerciali e almeno 5 eventi B2b che vengono organizzati a Grosseto per incontrare buyers stranieri. Alle aziende il Consorzio garantisce servizi di orientamento all’export, assistenza commerciale e tecnica.



“A Connext – aggiunge Gabriele Zappelli, direttore operativo di Grosseto Export - incontreremo alcuni importatori e distributori di Berlino, Amburgo e altre aree della Germania interessati ai prodotti di qualità italiani, dal vino alla pasta, dai formaggi ai salumi fino all’olio extravergine e ai nostri dolci tipici.