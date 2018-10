Web: presentato il portale “It’s Tuscany”

“La nuova piattaforma di marketing territoriale”

Firenze: “In un momento in cui la Toscana manifesta, come altre regioni, un forte bisogno di identità, uno strumento che si adegua alle nuove tecnologie e promuove il nostro territorio con tutte le sue eccellenze, i prodotti tipici, l’artigianato, il territorio, l’arte, il turismo, non può che essere benvenuto.

La Toscana ha la superficie boschiva più vasta d’Italia, così come estese sono le aree coltivate, e questo porta a una grande varietà di prodotti tipici, per non parlare del resto”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani ha presentato questa mattina il nuovo portale di promozione del territorio toscano “It’s Tuscany”.

Alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta a palazzo del Pegaso, sono intervenuti anche Daniele Casprini, amministratore delegato di Mpl Italia, azienda che gestisce la piattaforma, e Luca Martino, marketing area manager di Mpl Italia, i quali hanno spiegato obiettivi e caratteristiche della nuova piattaforma e fornito alcuni numeri.

It’s Tuscany “è un portale web innovativo di marketing territoriale, che mette a sistema le ricchezze turistiche e produttive della regione e aiuta le aziende toscane a fare rete, offrendo loro una serie di servizi: funzionalità e-commerce, online booking e web marketing globale” ha spiegato Daniele Casprini. “Siamo riusciti a veicolare il brand Toscana, che si è costruito attraverso i secoli, sui social” ha detto Luca Martino. Aperta da pochi mesi, la piattaforma ha già messo on line 260 aziende, conta oltre 77 mila fan su Facebook e ha registrato 120 mila visualizzazioni per la pubblicità. L’indirizzo del portale è www.itstuscany.com.