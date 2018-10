EBBT â€“ Centro Servizi Grosseto. â€˜Le offerte lavoroâ€™

EBBT – Centro Servizi Grosseto. ‘Le offerte lavoro’

Struttura alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un segretario ricevimento cassa/portiere con esperienza pluriennale nel settore e conoscenza lingua inglese contratto no stagionale (cod 9980)

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala max 29 anni come extra (9984) e un aiuto cuoca personale abbastanza giovane con esperienza (cod 9985)

Struttura extra alberghiera nelle vicinanze di Grosseto ricerca un aiuto cuoco con esperienza anche minima nel settore personale giovane pat b automunito e un cameriere di sala con orario part time o full time conoscenza lingua inglese personale abbastanza giovane pat b automunito per il periodo invernale 4 giorni a settimana con i ponti e festività poi da febbraio per la stagione estiva (cod 9991 e 9992)

Struttura alberghiera nelle zona dell’Amiata ricerca un maitre esperienza nel settore pluriennale ottimo inglese alloggio possibile solo nelle prime settimane (10024) un cameriere di sala con esperienza nel settore inglese discreto (cod 10025) un segretario/a ricevimento cassa inglese buono esperienza di almeno due stagioni in strutture di medio/alto livello contratto stagionale con possibilità di annuale (cod 10026)

Struttura alberghiera nella zona di Grosseto sud ricerca un capo ricevimento con esperienza pluriennale nel settore conoscenza lingua inglese orario su turni personale della zona o zone limitrofe personale abbastanza giovane da ottobre 2018 (cod 10042)

Struttura alberghiera a 30km da Grosseto ricerca un cuoco con esperienza pluriennale di piatti di terra della cucina toscana e anche piatti di pesce contratto a tempo indeterminato con possibilità di alloggio (cod 10036) e un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore si offre sempre vitto e alloggio (cod 10037)

Struttura alberghiera nelle vicinanze di grosseto ricerca una cameriera ai piani (cod 10047) con esperienza nel settore orario di mattina e una addetta colazioni personale giovane con esperienza nel settore (10051) pat b automunita part time 18h

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un pizzaiolo con esperienza nel settore orario a turni pranzo o cena personale abbastanza giovane con possibilità di lavorare tutto l anno (cod 10045)

Pubblico esercizio nella zona di Monte Argentario ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore orario spezzato per il periodo invernale per i weekeend , le festività e i mesi di ottobre e novembre personale della zona o zone limitrofe (cod 1055) e un cameriere/a di sala con esperienza nel settore orario serale (cod 1056)personale della zona o zone limitrofe .

Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una barista preferibile con minima esperienza di cocktails di base orario part time (24h settimanali) e orario serale personale abbastanza giovane (cod 10073)

Struttura alberghiera a Grosseto ricerca camerieri (10069) di sala personale giovane con minima esperienza , un maitre(10074) con esperienza pluriennale nel settore e conoscenza lingua inglese buona e uno chef de rang ((cod 1075)personale abbastanza giovane con esperienza nel settore

Pubblico esercizio nella zona di albinia ricerca un cuoco/a con esperienza nel settore orario spezzato e un cameriere specializzato con esperienza nel settore orario spezzato da novembre 2018 pat b automuniti personale abbastanza giovane (cod 10081 e 10082)

Stabilimento balneare nelle vicinanze di Grosseto ricerca una cuoca con esperienza nel settore di cucina di pesce per il periodo invernale il sabato full time e la domenica a pranzo più il periodo delle festività di capodanno e natale poi la stagione da pasqua a settembre (cod 10099)

Struttura alberghiera a follonica ricerca per la prossima stagione da marzo 2019 un food and beverage manager con esperienza pluriennale nel settore laura din in economia conoscenza inglese e tedesco e programmi informatici di uso comune , un maitre di sala con esperienza nel settore diploma alberghiero inglese e tedesco personale abbastanza giovane e un capo barman diploma alberghiero inglese e tedesco programmi informatici personale abbastanza giovane per tutte e tre le figure si offre vitto e alloggio (cod 1100 10101 e 10102 )

