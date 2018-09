Seminario OLAF, 'Ruolo e rapporto con la Dogana italiana. Riflessi operativi sulle operazioni doganali'

Giovedì 27 settembre ore 9:30, Sala Capraia – Livorno Piazza del Municipio 48, Sala Giunta (collegamento web conference) – Grosseto Via F.lli Cairoli 10.



Livorno: Giovedì 27 settembre alle ore 9:30 avrà luogo nella sede livornese della Cciaa il seminario “OLAF: ruolo e rapporto con la Dogana italiana - Riflessi operativi sulle operazioni doganali”.

L’Olaf è l’Ufficio europeo per la Lotta Antifrode: indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea.



L’iniziativa è organizzata nell’ambito della Convenzione stipulata tra la Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.



Questi gli argomenti trattati:

· L’Olaf “guardiano transnazionale a tutela degli interessi finanziari dell’U.E.”

· I motivi dell’istituzione Olaf

· Struttura e ruolo dell’Olaf

· Cenni sulle indagini interne ed esterne dell’Olaf

· Riflessi operativi delle attività Olaf sulle procedure doganali: le missioni OLAF nei paesi extraUE a tutela delle risorse proprie tradizionali, avviso agli importatori e la sentenza Beemsterboer.



La partecipazione è gratuita previa iscrizione online sul sito della Camera di commercio.



Saranno riconosciuti n. 4 CFP dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze ai doganalisti iscritti all’Albo partecipanti.