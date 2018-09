Toscana è l'azienda leader mondiale nella produzione di anodi per la nautica

È Tecnoseal che celebra i 30 anni al Salone di Genova ideando un premio internazionale.

Grosseto: A Grosseto, nel cuore della Maremma toscana, c'è un'azienda leader mondiale nella produzione di anodi sacrificali per la nautica, un'azienda artigiana nata 30 anni fa che oggi si presenta, da gigante, al 58esimo Salone di Genova con una produzione unica esportando in 91 paesi del mondo; un gioiello dell'industria italiana che si è ricavato un mercato importante in un settore complesso come quello della nautica.

Fondatore e anima dell'azienda è il Cap. Silvestro Scotto che ha dedicato la sua vita allo sviluppo di questi componenti quasi invisibili, gli anodi sacrificali, elementi che lavorano "sacrificandosi" costantemente per proteggere parti sensibili delle imbarcazioni dalle naturali reazioni elettrochimiche e dalla graduale corrosione che può causare danneggiamenti. Gli anodi sacrificali sono veri e propri guardiani silenziosi del cuore della barca: alleati preziosi per navigare in completa sicurezza.



Per chi non è pratico di nautica, tutto ciò è un mondo sconosciuto, eppure su questi componenti la cui progettazione, lavorazione e scelta dei materiali diviene fondamentale per la sicurezza delle imbarcazioni, Silvestro Scotto ha costruito la sua azienda.



Da giovedì 20 settembre la Tecnoseal è al 58esimo Salone di Genova al padiglione B-superiore, stand Q8 R7. Per la celebrazione ufficiale del proprio trentennale (1988-2018) la proprietà ha ideato un riconoscimento che diventerà annuale: il Sailing to the Sunshine, che gode del patrocinio del Comune di Grosseto ed è dedicato a persone ed aziende che, nel settore nautico, hanno contribuito allo sviluppo e al rafforzamento del marchio “Made in Italy” a livello internazionale e allo sviluppo di iniziative legate al mondo nautico e alla tutela dell'ambiente marino nell'anno precedente e in corso.



“Credo che questo premio possa avere un bel futuro perché nasce da un’idea di un’azienda italiana che vive tutti i giorni le innovazioni e le iniziative a favore del mare e di tutti gli operatori nautici”– ha detto Cap. Silvestro Scotto.



Ancora nessuna indiscrezione su chi riceverà la prima edizione del premio che sarà consegnato direttamente venerdì 21 settembre alle 13.30 nel corso della Merenda Maremmana, il tradizionale appuntamento che si svolge presso lo stand di Tecnoseal al Salone Nautico. Saranno presenti alla premiazione cariche istituzionali del mondo nautico, addetti ai lavori e giornalisti di settore.



“Il nome del vincitore verrà svelato il giorno stesso della consegna del riconoscimento – dice Silvestro Scotto – ma abbiamo pensato di dire grazie a figure istituzionali che rappresentano il mondo il settore della nautica da diporto con passione e determinazione”