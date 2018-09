‘La Pensione Anticipata a quota 100’

“Vediamo come potrebbe funzionare se approvata. Alcune delle possibili ipotesi”.

di Franco Ferretti

Grosseto: In questo periodo sentiamo molto parlare i nostri esponenti politici, della prossima e imminente manovra finanziaria, e in modo particolare della materia pensionistica, tanto cara a moltissimi italiani.

Da più parti si sente vociferare sull’eventualità di un superamento della legge “Fornero”, con l’introduzione della così detta “Quota 100”. Proposta quest’ultima, se approvata, darebbe così la possibilità di uscire in modo flessibile dal mondo del lavoro a migliaia d’italiani, che invece a oggi si vedono stoppati dalla legge pensionistica in vigore. Legge, che fu approvata dal governo Monti nel dicembre 2011, quando il Paese era in piena crisi ed emergenza.

Ma veniamo ora alle varie ipotesi che stanno circolando. Cercheremo di analizzarne una a una, con l’intento di fare un po’ di chiarezza, cercando di dare risposte ai lettori.

Intanto iniziamo con il chiarire il significato di “Quota 100”. Questa probabile nuova tipologia di pensione, se approvata, dovrebbe dare al lavoratore la possibilità di uscire dal mondo del lavoro quando la somma dell’età e degli anni contributivi è almeno pari a 100. Questa “Quota 100” risulterebbe favorevole a chi possiede molti anni di contributi versati. Al contrario, non sarebbe risolutiva per chi invece di anni di contribuzione ne possiede non molti. Quindi, andrebbe in quest’ultimo caso ad affiancare la pensione di vecchiaia. Pertanto, per chi ad esempio possiede 20 anni di contributi, non correrebbe alcun rischio di doversi trovare in pensione alla veneranda età di 80 anni.

Bene, fatta questa premessa, andiamo ad analizzare nel dettaglio come potrebbe essere la futura pensione anticipata e come potrebbe funzionare la “Quota 100”.

La così detta “pensione anticipata-Quota 100”, al momento risulterebbe solo una semplice ipotesi, alla quale non è stata ancora definita un’età minima, né un minimo di anni di contributi sufficienti per accedervi. Nella maggior parte delle ipotesi, delle quali si sente parlare in questi giorni da parte di alcuni esponenti di Governo, si vocifera di un’età minima di 64 anni e di una contribuzione minima pari a 36 anni di contributi, anche se il ministro Salvini in una intervista televisiva ha ipotizzato al massimo 62 anni d’età. In buona sostanza, se così fosse, anche se un lavoratore raggiungesse la “Quota 100”, non potrà andare in pensione se l’età non sarà almeno pari a 64 anni e i contributi pari a 36. In altri casi si sente parlare di 62 anni d’età. Si tratta comunque di proposte e voci. Quindi, bisognerà poi vedere cosa verrà stabilito nella legge di Bilancio 2019, che sarà al vaglio nelle prossime settimane in Parlamento.

A questo punto potrebbe sorgere un dubbio. Ma con la pensione “Quota 100” ci potrebbero essere delle penalizzazioni. Certo è che per arginare il notevole numero di lavoratori che potrebbero fare domanda di pensionamento con la “Quota 100”, potrebbe essere ipotizzato sia un ricalcolo contributivo delle annualità dal 1996 in poi. Il sistema con il calcolo contributivo, risulterebbe penalizzante nella maggioranza dei casi analizzati, in quanto a differenza del calcolo retributivo, non si basa sugli ultimi stipendi del lavoratore, ma sui soli contributi versati.

Chiudiamo quest’aspetto analizzando se conviene più “Quota 100” o l’attuale pensione anticipata oggi in vigore. La pensione “Quota 100, se eventualmente verrà approvata, da un punto di vista dei requisiti richiesti apparirebbe più conveniente della pensione anticipata attualmente in essere, per la quale ad oggi sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Inoltre, il vantaggio sarebbe ancora maggiore, nel caso in cui non fossero stabiliti, sia l’età minima sia i contributi minimi. Se così fosse, con la “Quota 100” un lavoratore di 60 anni potrebbe andare in pensione con 40 anni di contributi, e così a scendere. Ad esempio, chi invece avesse 61 anni d’età, potrebbero quindi bastare, 39 anni di contributi.

Certo è che per valutare l’effettiva convenienza, un lavoratore dovrebbe verificare anche gli ipotetici sbarramenti che s’ipotizzano, dovuti all’eventuale età minima d’accesso e agli anni di contribuzione minimi.

Staremo a vedere in queste settimane, quale sarà l’orientamento del Governo su questa spinosa materia.