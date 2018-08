ISOPHOS 2018 - a settembre a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: La startup grossetana Cicci Research Srl organizza in collaborazione con l'Università di Roma Tor Vergata l'International School on Hybrid and Organic Photovoltaics (ISOPHOS), che avrà luogo presso il residence Roccamare di Castiglione della Pescaia dal 2 al 6 settembre. Si tratta di lezioni frontali dedicate alle nuove tecnologie fotovoltaiche, tenute da docenti universitari e da ricercatori provenienti da tutta Europa.

ISOPHOS è organizzata dal Centro per l'Energia Solare Ibrida e Organica (CHOSE) della Regione Lazio - Università di Roma Tor Vergata e Startup Cicci Research.



La scuola si concentra sui recenti progressi nella scienza e nella tecnologia di dispositivi fotovoltaici organici e ibridi, tra cui polimeri, perovskiti, celle solari colorate e l'uso di grafene e altri materiali 2D per applicazioni energetiche. Verranno presentate le descrizioni sperimentali e di teoria / simulazione del PV organico e ibrido.



Lezioni introduttive e avanzate, tenute da esperti di fama mondiale, condurranno i partecipanti a questo affascinante mondo. Questa è un'opportunità unica per consentire alle persone delle diverse aree di ricerca (chimica, fisica e ingegneria) di incontrarsi e discutere sull'argomento.



Inoltre, nella scuola saranno presenti rappresentanti di diversi progetti dell'UE per consentire e facilitare l'interazione tra le diverse attività di ricerca.



La scuola è dedicata a dottorandi, post-doc e ricercatori che sono interessati ad acquisire una conoscenza aggiornata in questi campi. Una sessione speciale darà agli studenti l'opportunità di presentare il proprio lavoro per condividere idee e soluzioni.



La scuola è sponsorizzata dai progetti di ricerca europei CHEOPS, Graphene Flagship, MAESTRO, ESPRESSO e APOLO, l'European Energy Research Alliance (EERA) e i progetti italiani PRIN-PERSEO e "Ricerca sulle tecnologie fotovoltaiche innovative" finanziati dal Ministero dell'Economia italiano Sviluppo.